Subcategorii în Stiri

Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Data publicării: 09:04 29 Dec 2025

Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Autor: Andrei Itu

Macron Foto: Agerpres | Macron
 

Preşedintele Franței Emmanuel Macron a transmis ce se va întâmpla la Paris, la începutul lui ianuarie 2026.

Macron a spus, luni, că va avea loc o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie 2026.

Scopul este de a avea discuţii asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, transmite AFP.

Reuniune a ţărilor Coaliţiei de Voinţă la Paris la începutul lui ianuarie 2026

"Vom reuni ţările Coaliţiei de Voinţă la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuţiile concrete ale fiecăruia", a scris pe platforma X preşedintele Emmanuel Macron, care a vorbit înainte cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski şi cel american Donald Trump, împreună cu mai mulţi alţi lideri europeni.

"Avansăm asupra garanţiilor de securitate ce vor fi centrale pentru a construi o pace justă şi durabilă", a spus președintele francez, care, totodată, a discutat singur cu Volodimir Zelenski.

Zelenski și Trump, întâlnire la Mar-A-Lago

Anunțul survine după ce Zelenski şi Trump au avut duminică o întrevedere la reşedinţa preşedintelui american în Florida, acesta din urmă arătându-se destul de optimist, chiar dacă la fel de evaziv, despre o soluţionare apropiată a conflictului care face ravagii în Ucraina încă din luna februarie 2022.

"Aceasta a fost o negociere foarte dificilă", a recunoscut Donald Trump, evocând "numeroase progrese". "Nu vreau să spun când (anume), însă eu cred că noi vom reuşi", a continuat el, propunând, totodată, să vină să susţină un discurs în Parlamentul Ucrainei pentru a face să avanseze planul său de pace.

Zelenski s-a arătat entuziasmat

De aseemenea, luând cuvântul alături de el, Volodimir Zelenski s-a arătat entuziasmat, discutând despre "mari progrese", inclusiv despre "90%" din planul de pace american în 20 de puncte "aprobat", despre "garanţii de securitate" pentru Ucraina "aprobate" în mod clar şi "aproape aprobate" pentru altele, dar şi despre "un plan de prosperitate în curs de finalizare", scrie Agerpres.

Vezi și - Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu 

emmanuel macron
donald trump
volodimir zelenski

emmanuel macron
donald trump
volodimir zelenski
  

