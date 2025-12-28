€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu
Data actualizării: 23:12 28 Dec 2025 | Data publicării: 23:11 28 Dec 2025

Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu
Autor: Florin Răvdan

Vezi galeria foto
 Trump-Zelenski, la Mar-A-Lago Sursa: Agerpres
 

Donald Trump şi Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Mar-A-Lago în Florida pentru noi discuţii despre planul de pace.

În meniul de la discuţia dintre cele două delegaţii au fost incluse supă de pui, friptură cu cartofi prăjiţi, dar şi tortul Trump. 

Conform unei postări de pe X, iată cum arată tortul Trump servit delegaţiei ucrainene. 

Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu

Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa.

Cei doi lideri şi-au strâns mâinile şi au răspuns întrebărilor presei înainte de a intra în reşedinţa din Mar-a-Lago unde au loc discuţiile.

'Vor exista garanţii de securitate. Vor fi puternice. Şi ţările europene vor fi implicate', a afirmat Trump, citat de AFP.

'Nu am dată limită. Ştiţi care este data mea limită? Să pun capăt războiului', a adăugat el, declarând că negocierile sunt 'în faza lor finală' şi că Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin sunt amândoi 'serioşi' în ce priveşte planul de pace.

Trump a adăugat că îl va contacta din nou pe Putin după întrevederea cu Zelenski, spunând că 'vom continua negocierile'. Preşedintele american şi cel rus au avut deja o convorbire telefonică puţin mai devreme.

Trump şi Zelenski se întâlnesc în Florida pentru a discuta despre cea mai recentă versiune a planului de pace, fiind aşteptaţi să abordeze posibile aranjamente de încetare a focului, o propunere de zonă demilitarizată, managementul centrale nucleare Zaporojia, controlul teritorial în Donbas şi garanţii de securitate, scrie Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump zelenski
tortul trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 28 minute
Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Armata israeliană a primit sistemul de interceptare Iron Beam
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Cursa, un "Furios şi Iute" românesc? Irina-Margareta Nistor l-a comparat cu alt film
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Cât au cheltuit turiştii străini în România, în al treilea trimestru din 2025
Publicat acum 3 ore si 9 minute
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 47 minute
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 27 Dec 2025
Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei
Publicat pe 27 Dec 2025
Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
Publicat pe 27 Dec 2025
Ambasada SUA la Bucureşti, 2 mesaje despre România în doar câteva ore. "Am lucrat cot la cot pentru securitate regională"
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close