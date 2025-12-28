Cum arată prăjitura cu care Trump l-a servit pe Zelenski la Mar-A-Lago. Supă de pui şi friptură cu cartofi prăjiţi, în meniu

În meniul de la discuţia dintre cele două delegaţii au fost incluse supă de pui, friptură cu cartofi prăjiţi, dar şi tortul Trump.

Conform unei postări de pe X, iată cum arată tortul Trump servit delegaţiei ucrainene.

Preşedintele american Donald Trump l-a primit duminică pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la reşedinţa sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia şi Ucraina, transmite dpa.

Cei doi lideri şi-au strâns mâinile şi au răspuns întrebărilor presei înainte de a intra în reşedinţa din Mar-a-Lago unde au loc discuţiile.

'Vor exista garanţii de securitate. Vor fi puternice. Şi ţările europene vor fi implicate', a afirmat Trump, citat de AFP.

'Nu am dată limită. Ştiţi care este data mea limită? Să pun capăt războiului', a adăugat el, declarând că negocierile sunt 'în faza lor finală' şi că Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin sunt amândoi 'serioşi' în ce priveşte planul de pace.

Trump a adăugat că îl va contacta din nou pe Putin după întrevederea cu Zelenski, spunând că 'vom continua negocierile'. Preşedintele american şi cel rus au avut deja o convorbire telefonică puţin mai devreme.

Trump şi Zelenski se întâlnesc în Florida pentru a discuta despre cea mai recentă versiune a planului de pace, fiind aşteptaţi să abordeze posibile aranjamente de încetare a focului, o propunere de zonă demilitarizată, managementul centrale nucleare Zaporojia, controlul teritorial în Donbas şi garanţii de securitate, scrie Agerpres.