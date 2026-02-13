Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an

Emmanuel Macron a făcut această declaraţie ca răspuns la discursul dur rostit în urmă cu un an de la aceeaşi tribună de către vicepreşedintele american JD Vance, potrivit AFP și Agerpres.

"Europa a fost denigrată drept o construcţie îmbătrânită, lentă şi fragmentată, intrată în conul de umbră al istoriei. Drept o economie suprareglementată şi apatică ce întoarce spatele inovaţiei. Drept o societate pradă migraţiilor barbare care ar compromite preţioasele sale tradiţii.

Şi, lucru şi mai curios, în unele medii, drept un continent represiv unde cuvântul nu ar fi liber şi unde faptele alternative nu ar putea pretinde la acelaşi drept de a fi recunoscute ca adevărul însuşi - acest concept depăşit şi incomod", a declarat preşedintele francez în cadrul Conferinţei de Securitate organizată în fiecare an în oraşul german.

În timpul discursului său de anul trecut susţinut la Conferinţa de Securitate de la Munchen, discurs foarte aşteptat după iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de a lansa negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, J.D. Vance abordase doar în treacăt acest subiect, surprinzându-şi în schimb auditoriului prin axarea unei mari părţi a intervenţiei sale pe critici aspre la adresa statelor UE, pe care le-a acuzat de îngrădirea libertăţii de exprimare şi cenzură mediatică.