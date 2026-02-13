€ 5.0943
Data actualizării: 22:07 13 Feb 2026 | Data publicării: 21:57 13 Feb 2026

Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an
Autor: Ioan-Radu Gava

macron cu cascheta pe cap Foto: Agerpres

Preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat vineri la Munchen ca Europa "să fie luată drept exemplu" în loc să fie "criticată" sau "caricaturizată".

Emmanuel Macron a făcut această declaraţie ca răspuns la discursul dur rostit în urmă cu un an de la aceeaşi tribună de către vicepreşedintele american JD Vance, potrivit AFP și Agerpres.

"Europa a fost denigrată drept o construcţie îmbătrânită, lentă şi fragmentată, intrată în conul de umbră al istoriei. Drept o economie suprareglementată şi apatică ce întoarce spatele inovaţiei. Drept o societate pradă migraţiilor barbare care ar compromite preţioasele sale tradiţii.

Şi, lucru şi mai curios, în unele medii, drept un continent represiv unde cuvântul nu ar fi liber şi unde faptele alternative nu ar putea pretinde la acelaşi drept de a fi recunoscute ca adevărul însuşi - acest concept depăşit şi incomod", a declarat preşedintele francez în cadrul Conferinţei de Securitate organizată în fiecare an în oraşul german.

CITEȘTE ȘI                -              Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru

În timpul discursului său de anul trecut susţinut la Conferinţa de Securitate de la Munchen, discurs foarte aşteptat după iniţiativa preşedintelui american Donald Trump de a lansa negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, J.D. Vance abordase doar în treacăt acest subiect, surprinzându-şi în schimb auditoriului prin axarea unei mari părţi a intervenţiei sale pe critici aspre la adresa statelor UE, pe care le-a acuzat de îngrădirea libertăţii de exprimare şi cenzură mediatică.

emmanuel macron
conferinta de securitate munchen
