JD Vance, acuzat că a mințit despre un incident cu agenți ICE în Minneapolis

JD Vance este acuzat de poliția din Minneapolis că a mințit în legătură cu afirmațiile potrivit cărora protestatarii ICE au atacat agenții de imigrare după uciderea lui Alex Pretti.

După moartea asistentului medical de 37 de ani de la terapie intensivă, duminică, Vance s-a grăbit să spună o poveste „nebunească” în care susținea că doi ofițeri ICE și de patrulă de frontieră aflați în afara serviciului au fost hărțuiți în timp ce se îndreptau spre un restaurant din Minneapolis, locația lor a fost dezvăluită online, iar apoi au fost confruntați de o mulțime furioasă la restaurant.

Relatarea vicepreședintelui despre intervenția forțelor de ordine

Potrivit vicepreședintelui, ofițerii „au fost închiși în restaurant, iar poliția locală a refuzat să răspundă la cererile lor de ajutor (conform instrucțiunilor autorităților locale). În cele din urmă, colegii lor agenți federali le-au venit în ajutor”, conform Daily Mail.

Vance ar fi auzit povestea în timpul vizitei sale la Minneapolis săptămâna trecută, în cadrul unei mese rotunde cu ofițeri de imigrare.

Un oficial al DHS îi spusese anterior lui Vance că 30-50 de agitatori „i-au închis în restaurant”, referindu-se la doi ofițeri care nu erau de serviciu.

Poziția Poliției din Minneapolis

Departamentul de Poliție din Minneapolis susține însă că afirmația vicepreședintelui potrivit căreia forțele de ordine locale nu au ajutat agenții federali este o minciună, potrivit unui articol publicat de Politico.

„MPD a monitorizat situația și a stabilit că agenții federali dispuneau de resurse suficiente pentru a gestiona incidentul”, a declarat pentru Politico un ofițer de informații publice al Departamentului de Poliție din Minneapolis.

Un ofițer de poliție local a afirmat ulterior că înregistrările arată că cei doi agenți „au putut părăsi zona în aproximativ 15 minute de la apelul inițial la 911”.

„MPD a fost ulterior informat că unul dintre vehiculele lor fusese lăsat în urmă. MPD a monitorizat vehiculul până când agenții au putut să se întoarcă și să îl recupereze”, a declarat sergentul Garrett Parten într-o declarație.

Raportul DHS: versiunea agenților de imigrare

Ca răspuns, DHS a furnizat Politico un raport care detaliază incidentul din perspectiva ofițerilor de imigrare.

Raportul susține că, pe 19 ianuarie, un tânăr adult purtând o mască neagră a fost văzut în jurul vehiculului închiriat de ofițeri la un restaurant din sud-vestul Minneapolisului.

„Subiectul i-a acuzat pe agenți că sunt personal ICE, referindu-se la Ford Expedition ca fiind un vehicul ICE cunoscut și pretinzând că are acces la o bază de date cu astfel de vehicule”, potrivit raportului.

La scurt timp, 30 de persoane s-au adunat în zonă, în timp ce „o femeie din spatele agenților a încuiat ușile restaurantului, împiedicând ieșirea”.

Întâlnirea a durat mai puțin de zece minute, iar agenții au remarcat că forțele de ordine locale nu au răspuns, potrivit DHS.

Reacțiile oficiale și contextul politic

Purtătorul de cuvânt al lui Vance a refuzat să comenteze, dar DHS a declarat că afirmația vicepreședintelui era corectă.

Povestea lui Vance prezintă agenții de imigrare ca victime ale greșelilor forțelor de ordine, pe fondul indignării provocate de împușcarea mortală a doi americani în Minneapolis în timpul represiunii lui Trump.