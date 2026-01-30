Un județ din România renunță la festivaluri din cauza constrângerilor bugetare

Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea nu va fi afectat anul acesta de constrângerile bugetare, rezervele proprii asigurând cheltuielile necesare cofinanţării proiectelor aflate în derulare, dar va renunţa la susţinerea evenimentelor festive, a declarat vineri presei preşedintele instituţiei, Horia Teodorescu.

Fără festivaluri și finanțări pentru ONG-uri: „Cheltuieli zero pe distracție”

El a adăugat că prioritare în acest an sunt finalizarea investiţiilor începute pentru modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) şi demersurile necesare realizării tronsonului de drum expres dintre municipiul Tulcea şi podul peste Dunăre care leagă judeţele Tulcea şi Brăila.

„Anul acesta îl vom trece cu bine. Problema e de la anul încolo. Noi mai avem nişte rezerve care ne ajută să acoperim atât cofinanţările, cât şi creşterile de preţuri şi tot ce avem în derulare, dar cu cheltuielile la zero pe alte activităţi. Adică, nu vom mai vedea festivaluri dansante, nu vom mai vedea 350 (Legea 350/2005 care permite autorităţilor publice locale să sprijine activitatea organizaţiilor neguvernamentale, n.red.), multe, multe. Încercăm să strângem bugetul doar pe ce este strict necesar, mai puţin pe zona asta de distracţie. Pot să vă anunţ că nici festivalul de la Enisala nu se va mai ţine. Situaţia este destul de grea şi vreau să folosim resursele financiare doar acolo unde este nevoie", a afirmat Horia Teodorescu.

Avertisment privind situația primăriilor: „60% riscă să se închidă”

Preşedintele CJ a adăugat că instituţia pe care o conduce va reuşi anul acesta să-şi menţină echilibrul financiar şi a atras atenţia asupra situaţiei primăriilor.

„Constrângerile bugetare nu ne afectează foarte mult. Reuşim să ne ţinem în echilibru şi să plătim tot ce înseamnă funcţionare, salarizare. Drama e la primării, pentru că sunt unele autorităţi care sucombă. Am stat de vorbă cu domnul Eugen Ion (preşedintele filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România, n.red.), iar acest 1 din 10 e aferent doar salariilor. Celelalte cheltuieli de funcţionare, energie, plăţi către terţi, nu se mai pot face. Ce atrage asta? Acţionarea în instanţă, cereri de faliment, lichidări ale primăriilor. Adică, sunt legaţi de mâini şi de picioare. Sper ca acest lucru să nu se întâmple, pentru că, după cum spune dumnealui, în trei, patru luni, 60% din primăriile tulcene se închid. Eu sper să nu se ajungă acolo", a mai spus preşedintele CJ.

Drum expres Tulcea, podul peste Dunăre: pas important spre finanțare

Horia Teodorescu a afirmat totodată că luna aceasta a reuşit ca investiţia privind realizarea drumului expres pe tronsonul Tulcea-podul peste Dunăre să treacă de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere la Compania Naţională de Investiţii Rutiere.

„Este primul pas pentru a obţine finanţarea pentru proiectare. Noi avem studiul de fezabilitate în avizare la Cultură, apoi se va trece la proiectare, care va dura un an sau doi, apoi va veni licitaţia şi execuţia drumului. Am făcut un pas capital, zic eu, astfel încât această porţiune de drum expres de la pod la Tulcea să o vedem într-un termen rezonabil gata", a afirmat preşedintele Teodorescu.

Alte obiective pentru 2026

Alte priorităţi ale CJ în acest an sunt darea în folosinţă a Sălii sporturilor din municipiu şi finalizarea investiţiilor în SJU.

„Anul acesta, vreau să avem Sala sporturilor gata, să avem un spectacol sportiv major la Tulcea şi cel mai mult îmi doresc ca investiţiile la SJU să se termine până la sfârşitul anului, astfel încât să putem pune activitatea din Sănătate pe piloni sănătoşi şi să ştim că oferim medicilor condiţii de desfăşurare a activităţii într-un cadru adecvat", a conchis preşedintele CJ.

Declaraţia a fost făcută la finele şedinţei CJ în timpul căreia consilierii au adoptat un proiect privind acordarea mai multor stimulente financiare lunare pentru diferite categorii de personal din cadrul Spitalului Judeţean.