DCNews Stiri Copilul nu vorbește? Semnele mai puțin evidente pe care părinții le trec cu vederea
Data publicării: 19:31 29 Ian 2026

EXCLUSIV Copilul nu vorbește? Semnele mai puțin evidente pe care părinții le trec cu vederea
Autor: Dana Mihai

Copil/Culori - Freepik Copil/Culori - Freepik

Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv-comportamental, recomandă intervenția timpurie atunci când părinții observă semne precum lipsa contactului vizual sau întârzierea vorbirii, esențiale pentru dezvoltarea copilului.

Lipsa contactului vizual, absența zâmbetului social, dificultățile de interacțiune sau întârzierea vorbirii pot fi primele semne care necesită evaluare.

"La specialiști, din punctul meu de vedere, trebuie să apelăm în momentul în care părintele sesizează anumite comportamente care nu sunt funcționale la propriului copil și se recomandă încă din primul an de viață să se apeleze la un specialist în momentul în care mama observă anumite comportamente bizare, mai exact lipsa contactului vizual al copilului. Ați văzut, bebelușii au tendința aceea de la 6-8 luni să urmărească stimuli vizuali, dacă părintele îi arată o jucărie, urmărește aceași jucărie cu privirea. 

De asemenea, partea de interacțiune sociale, zâmbetul social, când părintele de apartenență în primul rând mama zâmbește, bebelușul zâmbește și el, are o interacțiune socială reciprocă. Și apoi, la 18-24 de luni, lipsa limbajului expresiv. Majoritatea părinților vin în cadrul evaluării și ne comunică, copilul meu nu vorbește, dar nu observă și celelalte comportamente.

Jocul nefuncțional și comportamentele repetitive

Fixațiile își aliniază obiectele sau jocul simbolic, care nu este dezvoltat funcțional, conform vârstei, de exemplu, își ia o lingură și o învârte, nu se preface să-i dea bebelușului să mănânce sau să se joace funcțional cu mașina. Toate acestea sunt din tulburarea din spectru autist, pentru că tulburarea din spectru autist cuprinde o gamă largă de factori și o gamă largă de comportamente. Și atunci, noi, ca diagnostic, avem nevoie întâi să observăm copilul în cadrul evaluării, să discutăm cu părintele, să vedem ce comportamente bizare sunt acasă și apoi se realizează implicarea într-un proces terapeutic.

Citește și: De ce tulburare genetică suferea Hitler: Rezultatul celei mai noi analize ADN

Dar eu recomand, în primul rând, intervenție timpurie. Este extrem de importantă, în primul rând, pentru că lasticitatea creierului, îl ajută pe copil să asimileze informația mult mai ușor până la vârsta de 3 ani. Apoi, cu cât copilul înaintează în vârstă, cu atât gândiți-vă că anumite comportamente sunt mai rigide, mai ales limbajul se dezvoltă mult mai greu, dar este important, totuși, această intervenție în timpurie și semnalarea comportamentelor bizare care pot fi modelate în cazul copiilor cu tulburare din spectru autist", a explicat Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv comportamental și consultant în analiză comportamentală aplicată.

autism
copil
ana bogdan
