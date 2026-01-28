Negocieri Rusia - Ucraina cu participarea SUA. Rubio spune care e principalul punct de dispută între cele două țări

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev
Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, relatează AFP și Agerpres.
Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul, declanşat de ofensiva lansată de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.
"Ele (delegaţiile) ar urma să aibă noi discuţii în această săptămână", a declarat Rubio în faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, adăugând că "Statele Unite ar putea fi prezente".
El a precizat însă că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul lui Donald Trump, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, s-au alăturat discuţiilor.
Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, o cerere cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de invazie rusă.
"Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoaşteţi cu toţii, şi anume revendicarea teritorială asupra Doneţk", a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei revendicată de Moscova.
"Ştiu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părţi cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depăşit", a spus el.
Rubio a recunoscut, de asemenea, că problema va fi "foarte dificilă", în special pentru Ucraina.
