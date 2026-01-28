€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Negocieri Rusia - Ucraina cu participarea SUA. Rubio spune care e principalul punct de dispută între cele două țări
Data publicării: 22:17 28 Ian 2026

Negocieri Rusia - Ucraina cu participarea SUA. Rubio spune care e principalul punct de dispută între cele două țări
Autor: Ioan-Radu Gava

marco-rubio_71117800 Marco Rubio - Foto: Agerpres

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev

Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev, problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, relatează AFP și Agerpres.

Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul, declanşat de ofensiva lansată de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

"Ele (delegaţiile) ar urma să aibă noi discuţii în această săptămână", a declarat Rubio în faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, adăugând că "Statele Unite ar putea fi prezente".

CITEȘTE ȘI                -                China sare în apărarea Iranului, după avertismentele lui Trump. Mesajul Beijingului pentru Administrația de la Washington

El a precizat însă că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul lui Donald Trump, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, s-au alăturat discuţiilor.

Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, o cerere cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de invazie rusă.

"Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoaşteţi cu toţii, şi anume revendicarea teritorială asupra Doneţk", a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei revendicată de Moscova.

"Ştiu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părţi cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depăşit", a spus el.

Rubio a recunoscut, de asemenea, că problema va fi "foarte dificilă", în special pentru Ucraina.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
sua
rusia
ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 31 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 34 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 35 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close