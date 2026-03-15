Planul nuclear al Giorgiei Meloni: Pașii făcuți de Italia pentru revenirea la energia nucleară

La aproximativ 40 de ani după ce Italia şi-a închis ultimul reactor nuclear, şi la 15 ani după o încercare eşuată de a inversa acea decizie, echipa prim-ministrului Giorgia Meloni se consultă cu experţi şi poartă discuţii despre cum să repornească producţia de energie atomică, potrivit unor surse din apropierea discuţiilor, transmite Bloomberg.

Sursele au arătat că oficialii italieni au călătorit în Canada, cu scopul de a evalua diferite tehnologii şi au discutat şi cu oficiali francezi, cu privire la industria lor nucleară. Totodată, guvernul de la Roma a vorbit, la nivel intern, şi opţiunile sud-coreene şi americane, au notat sursele.

Promisiunile Giorgiei Meloni privind repornirea producției de energie nucleară

Pentru Giorgia Meloni, campania pentru repornirea producţiei de energie nucleară este o componentă crucială a promisiunii sale că va ajuta companiile ce se confruntă cu probleme din cauza preţurilor ridicate la energie, în contextul în care preţurile din Italia sunt printre cele mai mari din Europa.

Giorgia Meloni a susţinut că energia nucleară ar putea fi o soluție pe termen lung, legând viitorul său politic de succesul planurilor privind energia atomică.

Italia ar trebui să îşi reia programul de energie nucleară "cât mai curând posibil", a declarat marţi ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, evidențiind că centralele trebuie să fie sigure şi "convenabile din punct de vedere economic".

De ce va fi o sarcină grea repornirea producției de energie atomică

Oficialii din guvernul Meloni sunt conştienţi că repornirea producţiei de energie atomică va fi o sarcină grea. Să convingi o ţară care a votat de două ori, în mod covârşitor, pentru interzicerea energiei nucleare va necesita manevre politice delicate şi alegerea momentului potrivit, au declarat sursele citate de Bloomberg. Mai mult, alegerile generale ce se apropie nu fac decât să complice şi mai mult lucrurile.

Totodată, proiectele de centrale nucleare se pot transforma în gropi de bani cu mai mulţi ani de întârzieri, un exemplu în acest sens sunt proiectele din Franţa sau Marea Britanie. Chiar dacă totul rămâne pe drumul cel bun, energia atomică a Italiei ar putea intra în funcţiune atunci când piaţa se orientează către opţiuni mai ecologice, cu riscuri de siguranţă mai mici.

Pași preliminari făcuți de Italia

Italia a făcut deja câţiva paşi preliminari, cu scopul de a reintroduce energia nucleară. În 2025, cabinetul de la Roma a aprobat un nou cadru legal, cu scopul de a relansa energia atomică, punând bazele pentru ca Italia să pună la punct un plan strategic naţional până în anul 2027.

Această mişcare a marcat primul pas concret pentru a ridica interdicția nucleară din anul 1987, care a fost aproape anulată în anul 2011, înainte ca dezastrul nuclear de la Fukushima să submineze elanul, cu privire la reintroducerea energiei nucleare.

Totodată, companiile energetice din Italia au înfiinţat o companie de cercetare şi dezvoltare nucleară, Nuclitalia, cu scopul de a analiza dacă energia atomică ar fi viabilă din punct de vedere economic în ţară. Producătorul italian de energie Enel SpA are 51% din acţiuni, în timp ce Ansaldo Energia SpA deţine 39%, iar compania de apărare Leonardo SpA are o participaţie de 10%.

Ce tehnologie nucleară ar putea importa Italia

Între timp, oficialii italieni caută să vadă ce tehnologie nucleară ar putea importa. Aceştia sunt interesaţi atât de centrale nucleare la scară largă, dar şi de aşa-numitele reactoare modulare mici, o tehnologie nouă care, în teorie, poate fi construită mai ieftin şi mai rapid.

Susţinătorii tehnologiei SMR afirmă că aceste mini-reactoare ar putea ajuta la înlocuirea combustibililor fosili şi la alimentarea centrelor de date şi a inteligenţei artificiale, care consumă multă energie.

Opțiunea americană privind ofertele nucleare

Unii oficiali consideră că ofertele nucleare ale Franţei s-ar putea integra bine cu firmele italiene deja active în acest sector, au notat sursele. Firma americană Westinghouse este o altă opţiune, mai ales dacă Italia vrea să intre în graţiile preşedintelui Donald Trump.

Apoi, există oferta firmei sud-coreene Korea Hydro & Nuclear Power, care construieşte deja noi reactoare în Cehia, şi cea a Canadei, în situația în care oficialii italieni se concentrează pe reactoare modulare mici.

Planurile Italiei și ale UE

Planurile Italiei se potrivesc cu o tendinţă mai amplă de regândire a rolului energiei nucleare în Uniunea Europeană. Alte ţări precum Polonia vor şi ele să îşi pună la punct o industrie a energiei nucleare, iar Uniunea relaxează restricţiile la finanţarea energiei nucleare, oferind milioane de dolari pentru a sprijini investiţiile private, notează Agerpres.