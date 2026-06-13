Donald Trump împlinește, duminică, 80 de ani. Ce show a pregătit

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Casa Albă găzduiește duminică, 14 iunie, o gală de arte marțiale mixte (MMA) organizată de președintele american Donald Trump, eveniment dedicat împlinirii vârstei de 80 de ani și integrat în seria manifestărilor pentru aniversarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

O arenă imensă, lupte violente și milioane de dolari: Donald Trump organizează duminică, 14 iunie, la Casa Albă, o competiție de arte marțiale mixte (MMA) pentru a sărbători împlinirea vârstei de 80 de ani, informează AFP.

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Donald Trump, în fruntea SUA, la 80 de ani

Născut la 14 iunie 1946 în cartierul Queens din New York, Trump este în prezent la al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, după ce a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025.

Trump, tatăl a cinci copii - Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany și Barron - din trei căsnicii, a fost căsătorit cu Ivana Trump, Marla Maples și este în prezent căsătorit cu Melania Trump.

În mod oficial, acest spectacol, ale cărui costuri sunt estimate la 60 de milioane de dolari, marchează lansarea celebrărilor prilejuite de cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite.

Donald Trump a declarat că instalarea „The Claw”, o arenă cu o înălțime de 28 de metri în fața Casei Albe, precum și restul evenimentului, vor fi plătite de Ultimate Fighting Championship (UFC), organizația care domină lumea artelor marțiale mixte.

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Președintele american anunță un show incendiar

Președintele american nu își ascunde fascinația pentru un sport deosebit de brutal, care combină tehnici și reguli ale mai multor discipline, de la judo la box thailandez. Francezul Ciryl Gane va fi unul dintre cei 14 participanți la competiția de duminică.

Competitorii, care se vor înfrunta într-un fel de cușcă în formă de octogon, „sunt cei mai înverșunați pe care i-ați văzut vreodată”, a afirmat Donald Trump joi pentru The New York Post. „Dacă nu v-ați mai uitat niciodată la așa ceva, n-o să vă vină să vă credeți ochilor”.

SUA și încercarea de a-și valorifica puterea soft

Trump, cel mai vârstnic președinte american care a depus jurământul pentru un mandat, este un obișnuit al unor astfel de competiții și cunoaște bine liderii acestui sport. Primul său mandat la Casa Albă s-a desfășurat între 20 ianuarie 2017 și 20 ianuarie 2021, când a fost al 45-lea președinte al Statelor Unite.

După înfrângerea în alegerile din 2020, a revenit la Casa Albă ca al 47-lea președinte american, devenind unul dintre puținii lideri din istoria SUA care au obținut două mandate neconsecutive. El profită, de asemenea, de o expunere în rândul fanilor MMA, majoritatea bărbați tineri care aparțin electoratului favorabil lui Trump.

În plin Campionat Mondial de Fotbal, executivul american încearcă să profite de astfel de competiții chiar și la nivel internațional. Le-a cerut diplomaților săi să promoveze MMA prin acorduri încheiate cu UFC, ca un nou instrument de soft-power.

Luptele de duminică vor fi urmărite „probabil de un miliard de persoane din lumea întreagă”, a estimat Marco Rubio, șeful diplomației americane.

La Casa Albă nu a mai fost organizat ceva comparabil.

Peluza sudică a Casei Albe este cea unde au fost semnate Acordurile de la Oslo cu Bill Clinton, cea de unde Richard Nixon a părăsit Casa Albă după scandalul Watergate, iar acum, cea unde se află „The Claw”.

Această structură din metal, mărginită de proiectoare și de ecrane gigantice, va găzdui aproape 4.000 de persoane duminică, dintre care circa jumătate militari americani, potrivit lui Dana White, directorul UFC. Peste 100.000 de persoane sunt așteptate într-un fan-zone instalat în apropiere.

Structura ar putea fi menținută și după eveniment, așa cum Parisul a păstrat Turnul Eiffel după expoziția universală din 1889, potrivit lui Trump, deși un responsabil de la Casa Albă a scris, într-un document judiciar, că „The Claw va fi demontată imediat după terminarea evenimentului”.

Obiectivul lui Trump

Donald Trump, om de afaceri din domeniul imobiliar devenit președinte, se distinge în mod clar de predecesorii săi. Înainte de a intra în politică, el a devenit cunoscut în SUA ca dezvoltator imobiliar și gazdă a emisiunii de televiziune „The Apprentice”.

„Donald Trump și-a construit personalitatea publică prin faptul că era el însuși un spectacol”, spune Peter Loge, specialist în comunicarea politică la Universitatea George Washington. Acesta subliniază că luptele de duminică merg mână în mână cu un stil de președinte care le face pe placul susținătorilor.

„E cam ca la gladiatori”, a subliniat universitarul. „În aceste vremuri tulburi în țară, e un mesaj care spune că Statele Unite sunt puternice, dețin controlul… și vor fi de asemenea focuri de artificii deasupra a doi tipi care se bat”, a adăugat el.

Evenimentul a atras așadar numeroase critici. O plângere la tribunal a încercat să-i blocheze desfășurarea argumentând că este vorba despre utilizarea ilegală a spațiului public în cadrul unui eveniment care urmează să-i îmbogățească pe prietenii președintelui, notează Agerpres.

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