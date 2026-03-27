Semnătura lui Trump, pe bancnotele americane: Decizie fără precedent în SUA

Semnătura lui Donald Trump va figura pe viitoarele bancnote americane, a anunţat joi Departamentul Trezoreriei, o premieră pentru un preşedinte american în exerciţiu, relatează AFP, Reuters şi dpa. Între altele, iniţiativa vine pentru a marca 250 de ani de la independenţa Americii.

Primele bancnote de 100 de dolari care poartă noua semnătură vor fi tipărite în iunie. Aceasta va fi apoi extinsă şi la alte valori, potrivit administraţiei.

Din 1861, pe bancnotele americane apar doar semnăturile secretarului Trezoreriei SUA - ministrul de finanţe - şi ale trezorierului.

„Nu există altă modalitate mai puternică de a recunoaşte realizările istorice ale măreţei noastre ţări şi ale preşedintelui Donald Trump decât prin bancnote care îi poartă numele”, a explicat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în comunicat.

Acuzații de implementare a cultului personalității

Anunţul se înscrie într-o serie de decizii ce vizează plasarea amprentei lui Donald Trump pe numeroase clădiri şi simboluri americane, ceea ce a dus la acuzaţii de cult al personalităţii, notează AFP.

Pe 19 martie, o comisie federală pentru arte plastice - ai cărei membri au fost numiţi de Donald Trump - a aprobat baterea unei monede comemorative de aur cu imaginea preşedintelui. Mai multe clădiri publice au fost deja redenumite după liderul republican de la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, cum ar fi Centrul Kennedy, o renumită instituţie culturală din Washington.

Iar în Florida, aeroportul internaţional Palm Beach urmează să fie, de asemenea, redenumit după Donald Trump, conform unei legi adoptate de legislativul acestui stat din sud-estul SUA, unde se află reşedinţa sa privată, notează Agerpres.

