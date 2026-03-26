DCNews Stiri Donald Trump, nou mesaj pentru aliații NATO: Ce le reproșează liderul american
Data actualizării: 12:47 26 Mar 2026 | Data publicării: 12:43 26 Mar 2026

Donald Trump, nou mesaj pentru aliații NATO: Ce le reproșează liderul american
Autor: Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj statelor NATO, reiterându-și nemulțumirea față de hotărârea acestora de a nu se implica în conflictul declanșat de coaliția americano-israeliană în Iran.

Liderul de la Washington le-a reproșat, din nou, statelor NATO că nu „au făcut absolut nimic” pentru a opri Iranul în a-și dezvolta capacitatea nucleară - argumentul declarat al SUA pentru declanșarea războiului din Orientul Mijociu.

Trump critică din nou statele NATO

„NAȚIUNILE NATO NU AU FĂCUT ABSOLUT NIMIC PENTRU A AJUTA ÎN LEGĂTURĂ CU NAȚIUNEA NEBUNĂ, ACUM DECIMATĂ MILITAR, A IRANULUI. SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR NU 'UITAȚI NICIODATĂ' ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!”, a scris președintele american Donald Trump, joi, pe contul său de Truth Social.

În urmă cu 10 zile, Trump critica națiunile NATO și transmitea că deciziile liderilor acestor state, care au prevăzut neimplicarea în deblocarea Strâmtorii Ormuz, vor avea „consecințe foarte grave pentru viitorul NATO”. 

Liderul de la Casa Albă ceruse atât statelor NATO, cât și altor aliați, precum Japonia și Coreea de Sud, să ajute Statele Unite să asigure securitatea traficului maritim în faţa represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, arteră navigabilă esenţială pentru comerţul mondial cu petrol şi gaze.

