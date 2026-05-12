PSD caută o majoritate pentru viitorul guvern. Miercuri are loc şedinţa Biroului Permanent Naţional. Marian Neacşu: Se lucrează la asta

Deputatul PSD Marian Neacşu a declarat marţi că se lucrează la formarea unei majorităţi parlamentare care să poată susţine o propunere de premier. El a precizat că miercuri va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PSD, unde subiectul va fi discutat cu membrii conducerii partidului.

Neacşu a fost întrebat dacă există progrese în conturarea unei majorităţi parlamentare, în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanţia unei susţineri parlamentare.

Majoritate pentru Guvern

"Cred că se lucrează la asta", a spus deputatul PSD la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că miercuri la ora 13:00 va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PSD pentru că "este corect şi normal să fie anunţaţi întâi colegii noştri" pe tema discuţiilor purtate de preşedintele partidului cu grupuri parlamentare şi parlamentari independenţi.

Marian Neacşu a fost întrebat, de asemenea, dacă PSD are o variantă de premier independent.

"Deocamdată nu avem nicio variantă care poate să fie spusă, decât întâi în partid", a afirmat el, conform Agerpres.

