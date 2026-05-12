Hansi Flick, decizie privind viitorul său la FC Barcelona

Antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat marţi că a semnat o prelungire cu doi ani a contractului cu clubul catalan, cu o opţiune pentru un al treilea an, relatează AFP.

FC Barcelona, un nou triumf în La Liga

Duminică, sub îndrumarea germanului în vârstă de 61 de ani, Barca a câştigat al doilea titlu consecutiv de campioană a Spaniei, graţie victoriei cu 2-0 asupra lui Real Madrid.

„Evident că sunt foarte fericit, asta îmi dă încredere să continui să lucrez încă un an sau doi”, a explicat Flick la conferinţa de presă dinaintea meciului din deplasare cu Alaves din etapa a 36-a a campionatului Spaniei.

„Cred că mulţi antrenori ar fi foarte fericiţi să semneze un contract pe trei, patru sau cinci ani. Dar în acest caz, cu Barca, cred că e mai bine un contract mai scurt, îmi place aşa”, a continuat tehnicianul.

„Vom merge împreună până în 2028 şi, dacă totul merge bine, vom decide să continuăm şi mai mult timp. Am posibilitatea să mă opresc, la fel şi clubul”.

Hansi Flick a preluat Barcelona din 2024

Hansi Flick a venit la echipa blaugrana în vara anului 2024 şi a câştigat de două ori La Liga, o Cupă a Spaniei şi două Supercupe ale Spaniei în două sezoane.

În schimb, Liga Campionilor, pe care a câştigat-o în 2020 cu fostul său club, Bayern Munchen, i-a scăpat de la sosirea sa în Catalonia.

Anul acesta, Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid în sferturile de finală, după ce anul trecut a fost eliminată în semifinale de Inter Milano.

„Toată lumea de la Barca are acest vis de a câştiga Liga Campionilor, este foarte important. Am încercat şi vom încerca din nou, asta e tot ce vă pot spune”, a afirmat antrenorul, notează Agerpres.