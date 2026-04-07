Femeia accidentată de rapidistul Kader Keita pe trecerea de pietoni a murit

Femeia în vârstă de 68 de ani, lovită la începutul lunii martie pe trecerea de pietoni de mașina condusă de fotbalistul Kader Keita, legitimat la clubul de fotbal Rapid București, a murit. Aceasta era internată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Starea victimei s-a agravat în ultimele zile, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul capului, astăzi fiindu-i declarat decesul, potrivit prosport.

Keita, accident pe trecerea de pietoni. A fugit de la locul faptei

Jucătorul de fotbal nu i-a acordat prioritate de trecere vârstnicei, angajată în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, în Sectorul 2 al Capitalei.

După accident, el a părăsit locul accidentului, fiind reținut câteva ore mai târziu. Deși procurorii au solicitat reținerea preventivă pentru 30 de zile, judecătorul l-a plasat sub control judiciar, decizia fiind păstrată și după apel.

Fotbalistul giuleștean, cercetat pentru ucidere din culpă

După decesul victimei, încadrarea penală în acest dosar va fi schimbată, urmând ca fapta fotbalistului ivorian să fie modificată la ucidere din culpă.

Procurorii nu vor mai avea nevoie de plângere prealabilă, organele de anchetă urmând să se sesizeze din oficiu cu privire la faptă.

Există și posibilitatea ca rapidistul să fie reținut, din nou, pentru 24 de ore, ca mai apoi să fie sesizată instanța pentru luarea unei măsuri preventive față de fotbalist cu privire la noua faptă, respectiv ucidere din culpă.

Uciderea din culpă, care reprezintă cauzarea morții unei persoane din imprudență sau neglijență, fără intenție, se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani. Totodată, Keita va fi anchetat și pentru părăsirea locului accidentului, faptă care se pedepsește, la rândul ei, de la doi la șapte ani de închisoare.

Astfel, fotbalistul poate fi pedepsit pentru fiecare dintre cele două infracțiuni cu o pedepsă între doi și șapte ani. Se aplică cea mai mare dintre ele și se adaugă un spor de 1/3 din celalată.