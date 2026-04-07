€ 5.0961
|
$ 4.4092
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.4092
 
Data actualizării: 11:43 07 Apr 2026 | Data publicării: 10:52 07 Apr 2026

Femeia accidentată de rapidistul Kader Keita pe trecerea de pietoni a murit
Autor: Iulia Horovei

kader keita rapid Kader Keita (tricou vișiniu), fotbalist al echipein Rapid București. Sursa foto: Agerpres

Femeia în vârstă de 68 de ani pe care fotbalistul rapidist Kader Keita a lovit-o, la începutul lunii martie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 2, a murit.

Femeia în vârstă de 68 de ani, lovită la începutul lunii martie pe trecerea de pietoni de mașina condusă de fotbalistul Kader Keita, legitimat la clubul de fotbal Rapid București, a murit. Aceasta era internată la Spitalul de Urgență Floreasca.

Starea victimei s-a agravat în ultimele zile, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul capului, astăzi fiindu-i declarat decesul, potrivit prosport.

Keita, accident pe trecerea de pietoni. A fugit de la locul faptei

Jucătorul de fotbal nu i-a acordat prioritate de trecere vârstnicei, angajată în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, în Sectorul 2 al Capitalei.

După accident, el a părăsit locul accidentului, fiind reținut câteva ore mai târziu. Deși procurorii au solicitat reținerea preventivă pentru 30 de zile, judecătorul l-a plasat sub control judiciar, decizia fiind păstrată și după apel.

Fotbalistul giuleștean, cercetat pentru ucidere din culpă

După decesul victimei, încadrarea penală în acest dosar va fi schimbată, urmând ca fapta fotbalistului ivorian să fie modificată la ucidere din culpă.

Procurorii nu vor mai avea nevoie de plângere prealabilă, organele de anchetă urmând să se sesizeze din oficiu cu privire la faptă.

Există și posibilitatea ca rapidistul să fie reținut, din nou, pentru 24 de ore, ca mai apoi să fie sesizată instanța pentru luarea unei măsuri preventive față de fotbalist cu privire la noua faptă, respectiv ucidere din culpă.

Uciderea din culpă, care reprezintă cauzarea morții unei persoane din imprudență sau neglijență, fără intenție, se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani. Totodată, Keita va fi anchetat și pentru părăsirea locului accidentului, faptă care se pedepsește, la rândul ei, de la doi la șapte ani de închisoare.

Astfel, fotbalistul poate fi pedepsit pentru fiecare dintre cele două infracțiuni cu o pedepsă între doi și șapte ani. Se aplică cea mai mare dintre ele și se adaugă un spor de 1/3 din celalată.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kader keita
rapid
ucidere din culpa
accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Cum se va numi noul parc amenajat în Sectorul 4 al Capitalei. Daniel Băluță, anunț - VIDEO
Publicat acum 30 minute
Sfaturile doctorului Tudor Ciuhodaru pentru un Paște sigur, fără drumuri la spital: Moderația este esențială
Publicat acum 49 minute
Coiful de la Coţofeneşti a fost recuperat. Informaţii tari de la MNIR
Publicat acum 50 minute
O trotinetă electrică a explodat într-un apartament din București după ce a fost pusă la încărcat
Publicat acum 58 minute
Crimă într-o școală: O profesoară, înjunghiată de propriul elev
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 57 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 1 ora si 35 minute
Primele declarații ale menajerei care l-a ucis pe medicul Cristian Staicu. A recunoscut că l-a înjunghiat
Publicat acum 3 ore si 47 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close