Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Sport Calendarul funeraliilor lui Mircea Lucescu: Unde va fi depus și înmormântat marele antrenor
Data actualizării: 11:27 08 Apr 2026 | Data publicării: 11:01 08 Apr 2026

Calendarul funeraliilor lui Mircea Lucescu: Unde va fi depus și înmormântat marele antrenor
Autor: Iulia Horovei

mircea lucescu Mircea Lucescu (1945-2026), antrenorul și fostul selecționer al naționalei României. Sursa foto: Agerpres

Federația Română de Fotbal a anunțat locul unde va fi depus Mircea Lucescu, oferind informații și despre ceremonia de înmormântare a marelui antrenor român.

A fost stabilit calendarul oficial al ceremoniilor funerare ale regretatului antrenor Mircea Lucescu, care se vor desfășura pe parcursul a trei zile, sub măsuri stricte de securitate și protocol.

Informații pentru cei care vor să-și ia rămas bun de la „Il Luce”

  • Miercuri: Omagiu la Arena Națională (17:00 – 21:00)

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională.

Ora 17:00: Accesul publicului larg va fi permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea fluxului de vizitatori.

Ora 18:00: Va avea loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

  • Joi: Pelerinaj public la Arena Națională (10:00 – 20:00)

Programul de vizitare va continua și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00. Toți cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Națională.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu

  • Vineri: Slujba de înmormântare și înhumarea

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreție și solemnitate, cu evenimente desfășurate în două locații.

Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcașul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Participarea la biserică este strict limitată la familie și invitații apropiați.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu. Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiați.

Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate permanent prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei, potrivit FRF.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele pe durata deplasării cortegiului funerar între Arena Națională, Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu.

Publicul este rugat să respecte indicațiile forțelor de ordine pentru a evita incidentele și pentru a permite desfășurarea ceremoniei în condiții de maximă decență.

