Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a ajuns în această seară în România, după remiza de duminică cu Panathinaikos (0-0), pentru a-i fi alături tatălui său, Mircea Lucescu, aflat în stare gravă la spital.

„Ce aș putea să vorbesc?! E o situație grea, complicată, sunt oamenii de la acolo, la spital, care vă vor da toate informaţiile. Eu nu știu să explic nimic acum”, a spus fiul fostului selecționer, ajuns de urgență la București, potrivit prosport.

Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI

Antrenorul Mircea Lucescu a fost mutat în dimineața aceasta la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din Capitală, după ce starea sa s-a înrăutățit în timpul nopții de sâmbătă spre duminică.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arată în precizările spitalului.

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României a avut mai multe probleme de sănătate în ultimele luni. El a fost internat în spital după ce i s-a făcut rău la antrenamentul echipei naționale de fotbal, desfășurat la Mogoșoaia pe 29 martie, premergător meciului amical cu selecționata Slovaciei.

Ulterior, „Il Luce” a suferit un infarct miocardic acut în cursul dimineții de vineri, 3 aprilie, chiar când se pregătea să fie externat și, de atunci, starea acestuia s-a deteriorat rapid până la mutarea sa, astăzi, în secția ATI.

