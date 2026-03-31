Slovacia - România, meci pentru Mircea Lucescu. Gol fulger în primele minute - Live score / Rezultat final

Minutul 21 - Slovacul Benes a șutat de la mare distanță, dar mingea s-a dus peste bara transversală.

Minutul 7 - Slovacia a deschis scorul, încă de la primele faze ale meciului! Slovacul a Hancko a reluat balonul cu capul, în pieptul lui Bîrligea, iar mingea a intrat în poarta lui Ionuț Radu!

A început meciul!

Echipele de start Slovacia - România



Echipele de start pentru meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Slovaciei, care are loc, marţi seara, pe Narodny futbalovy stadion din Bratislava (ora 21:45):

Slovacia: 12. Marek Rodak - 4. Martin Valjent, 3. Denis Vavro, 5. Adam Obert, 16. David Hancko - 19. Tomas Rigo, 22. Stanislav Lobotka (căpitan), 10. Laszlo Benes - 7. Tomas Suslov, 15. David Strelec, 17. Lukas Haraslin. Selecţioner: Francesco Calzona.

Rezerve: 1. Martin Dubravka, 23. Dominik Takac - 2. Peter Pekarik, 6. Norbert Gyomber, 14. Milan Skriniar, 24. Ivan Mesik, 25. David Krcik, 8. Ondrej Duda, 13. Patrik Hrosovsky, 18. Mario Sauer, 21. Matus Bero, 9. Samuel Mraz, 11. Lubomir Tupta, 20. Adrian Kapralik.

România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 5. Virgil Ghiţă, 11. Nicuşor Bancu - 19. Florin Tănase, 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 21. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 8. Ştefan Baiaram. Selecţioner: Ionel Tersinio Gane.

Rezerve: 12. Iulian Laurenţiu Popescu, 16. Mihai Aioani - 4. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu, 7. Alexandru Dobre, 13. Valentin Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Andrei Burcă, 17. David Miculescu, 18. Răzvan Marin, 22. Marius Cătălin Coman, 23. Deian Sorescu, 24. Andrei Coubiş, 25. Claudiu Petrila, 26. Kevin Ciubotaru.

Slovacia - România, meci pentru „domnul Lucescu”

Chiar dacă partida de la Bratislava nu are o miză privind calificarea la Cupa Mondială 2026 din SUA, după ce România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia, iar Slovacia a pierdut cu Kosovo, scor 3-4, în semifinalele play-off-ului de calificare, jucătorii români, prin vocea căpitanului Nicolae Stanciu, au anunțat că își doresc victoria, pe care să o dedice lui Mircea Lucescu, internat în spital după ce a leșinat cel mai recent antrenament al tricolorilor de la Mogoșoaia.

Ionel Gane va conduce echipa României în meciul cu Slovacia

Selecționerul Mircea Lucescu nu va sta pe bancă la meciul cu Slovacia de la Bratislava, fiind înlocuit de secundul său, Ionel Gane.