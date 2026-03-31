€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
Data actualizării: 22:33 31 Mar 2026 | Data publicării: 21:12 31 Mar 2026

Slovacia - România, meci pentru Mircea Lucescu. Gol fulger în primele minute - Live score / Rezultat final
Autor: Andrei Itu

echipa nationala de fotbal romania Echipa națională a României - Sursa foto: Agerpres

Echipa națională de fotbal a României se confruntă, azi, de la ora 21:45, cu selecționata Slovaciei, într-un meci amical la Bratislava.

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei Slovacia - România!

Minutul 21 - Slovacul Benes a șutat de la mare distanță, dar mingea s-a dus peste bara transversală.

Minutul 7 - Slovacia a deschis scorul, încă de la primele faze ale meciului! Slovacul a Hancko a reluat balonul cu capul, în pieptul lui Bîrligea, iar mingea a intrat în poarta lui Ionuț Radu!

A început meciul!

Echipele de start Slovacia - România
 

Echipele de start pentru meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Slovaciei, care are loc, marţi seara, pe Narodny futbalovy stadion din Bratislava (ora 21:45):

Slovacia: 12. Marek Rodak - 4. Martin Valjent, 3. Denis Vavro, 5. Adam Obert, 16. David Hancko - 19. Tomas Rigo, 22. Stanislav Lobotka (căpitan), 10. Laszlo Benes - 7. Tomas Suslov, 15. David Strelec, 17. Lukas Haraslin. Selecţioner: Francesco Calzona.

Rezerve: 1. Martin Dubravka, 23. Dominik Takac - 2. Peter Pekarik, 6. Norbert Gyomber, 14. Milan Skriniar, 24. Ivan Mesik, 25. David Krcik, 8. Ondrej Duda, 13. Patrik Hrosovsky, 18. Mario Sauer, 21. Matus Bero, 9. Samuel Mraz, 11. Lubomir Tupta, 20. Adrian Kapralik.

România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 5. Virgil Ghiţă, 11. Nicuşor Bancu - 19. Florin Tănase, 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 21. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 9. Daniel Bîrligea, 8. Ştefan Baiaram. Selecţioner: Ionel Tersinio Gane.

Rezerve: 12. Iulian Laurenţiu Popescu, 16. Mihai Aioani - 4. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu, 7. Alexandru Dobre, 13. Valentin Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Andrei Burcă, 17. David Miculescu, 18. Răzvan Marin, 22. Marius Cătălin Coman, 23. Deian Sorescu, 24. Andrei Coubiş, 25. Claudiu Petrila, 26. Kevin Ciubotaru.

Slovacia - România, meci pentru „domnul Lucescu”

Chiar dacă partida de la Bratislava nu are o miză privind calificarea la Cupa Mondială 2026 din SUA, după ce România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia, iar Slovacia a pierdut cu Kosovo, scor 3-4, în semifinalele play-off-ului de calificare, jucătorii români, prin vocea căpitanului Nicolae Stanciu, au anunțat că își doresc victoria, pe care să o dedice lui Mircea Lucescu, internat în spital după ce a leșinat cel mai recent antrenament al tricolorilor de la Mogoșoaia.

Ionel Gane va conduce echipa României în meciul cu Slovacia

Selecționerul Mircea Lucescu nu va sta pe bancă la meciul cu Slovacia de la Bratislava, fiind înlocuit de secundul său, Ionel Gane.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovacia - romania
mircea lucescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 24 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 27 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 42 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 42 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 31 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 48 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 35 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close