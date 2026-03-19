Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat

Societatea care se ocupă de paza Cimitirului Sineasca din Craiova a sesizat Secţia 5 Poliţie Craiova, după ce persoane necunoscute au spart o poză fixată pe piatra funerară a marelui fotbalist Ilie Balaci. Prejudiciul estimat este de 300 de lei.

Dosar penal pentru profanare de morminte

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de morminte. Ei continuă cercetările pentru identificarea autorilor acestei fapte.

”CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE

Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale. La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, a transmis Poliția din Craiova.

Ilie Balaci, una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc

Ilie Balaci este una dintre legendele fotbalului românesc. Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani.

Ilie Balaci s-a născut la data de 13 septembrie 1956. Balaci a jucat în cea mai mare parte a caerieri sale de fotbalist la Universitatea Craiova, între 1973-1984. El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo. Ilie Balaci a jucat de 65 de pentru Naționala României, pentru care a înscris opt goluri.

Apoi, Ilie Balaci a devenit antrenor, pregătind mai multe formații din Zona Golfului şi din nordul Africii, obținând multe performanțe.