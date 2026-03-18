FC Barcelona - Newcastle, scor de tenis în optimile Ligii Campionilor la fotbal. Cine s-a calificat mai departe
Data actualizării: 22:14 18 Mar 2026 | Data publicării: 22:11 18 Mar 2026

FC Barcelona - Newcastle, scor de tenis în optimile Ligii Campionilor la fotbal. Cine s-a calificat mai departe
Autor: Andrei Itu

fcf barcelona FC Barcelona /Sursa foto: Agerpres

FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după o victorie spectaculoasă în fața formaţiei engleze Newcastle United.

Meciul a avut loc miercuri seara, pe Camp Nou, în manşa secundă a optimilor Ligii Campionilor. FC Barcelona a învins cu un scor de tenis 7-2, după un meci nebun.

FC Barcelona a demolat-o pe Newcastle pe Camp Nou

După un egal smuls pe St James' Park, scor 1-1, catalanii au condus pe teren propriu cu 1-0 şi 2-1, dar coţofenele au egalat de fiecare dată. Barcelona a mai înscris o dată în finalul primei reprize şi s-a dezlănţuit complet după pauză, marcând de alte patru ori.

Raphinha (6, 72), Marc Bernal (18), Lamine Yamal (45+7 - penalty), Fermin Lopez (51) şi Robert Lewandowski (56, 61) au înscris pentru echipa antrenată de Hansi Flick. Golurile lui Newcastle au fost semnate de internaţionalul suedez Anthony Elanga (15, 28).

Cu cine ar putea juca FC Barcelona în sferturile Ligii Campionilor

În sferturile UEFA Champions League, FC Barcelona o va înfrunta probabil pe Atletico Madrid, care a dispus în prima manşă a optimilor de Tottenham cu 5-2.

Newcastle United este a treia reprezentantă a Premier League ce părăseşte Champions League în optimi după Chelsea Londra şi Manchester City, ca urmare a rezultatelor de marți seară din optimile Ligii Campionilor, notează Agerpres.

