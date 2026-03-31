Slovacia - România, meciul dedicat de tricolori lui Mircea Lucescu: Câți suporteri români vor fi în tribune

Tricolorii vor evolua marți seară, începând cu ora 21:45, pe stadionul din Bratislava, într-un meci amical cu selecționata Slovaciei.

Deși fără miză privind calificarea la Cupa Mondială 2026, după ce România a fost învinsă cu 0-1 de Turcia, iar Slovacia a pierdut pe teren propriu cu Kosovo (scor 3-4) în semifinalele play-off-ului de calificare, fotbaliștii români vor să învingă în această seară și să-i dedice victoria lui Mircea Lucescu, internat în spital după ce i s-a făcut rău la cel mai recent antrenament de la Mogoșoaia.

Tricolorii, susținuți de aproximativ 400 de români în tribune

Pentru partida din această seară s-au vândut 18.000 de bilete, însă acestea au fost achiziționate la pachet cu primul meci jucat de Slovacia și Kosovo. Astfel, organizatorii estimează că în tribune se vor afla 10.000 de spectatori, iar dintre aceștia, 400 vor fi suporteri români.

Conform noilor reglementări privind meciurile internaționale amicale, naționalele României și Slovaciei au convenit ca pe durata partidei din această seară să poată efectua până la opt înlocuiri de fiecare parte, în cel mult trei întreruperi ale jocului.

Meciul Slovacia - România se joacă azi, începând cu ora 21:45, în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

În lipsa antrenorului Mircea Lucescu pe banca tricolorilor, România va fi condusă de secundul Ionel Gane.

