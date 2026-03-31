€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Sport Slovacia - România, meciul dedicat de tricolori lui Mircea Lucescu: Câți suporteri români vor fi în tribune
Data actualizării: 16:47 31 Mar 2026 | Data publicării: 16:44 31 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

echipa nationala de fotbal romania Echipa națională a României/ semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026, Turcia. Sursa foto: Agerpres

Echipa națională de fotbal a României joacă în această seară, de la ora 21:45, împotriva selecționatei Slovaciei, într-un meci amical desfășurat la Bratislava, unde vor participa aproximativ 400 de suporteri români.

Tricolorii vor evolua marți seară, începând cu ora 21:45, pe stadionul din Bratislava, într-un meci amical cu selecționata Slovaciei.

Deși fără miză privind calificarea la Cupa Mondială 2026, după ce România a fost învinsă cu 0-1 de Turcia, iar Slovacia a pierdut pe teren propriu cu Kosovo (scor 3-4) în semifinalele play-off-ului de calificare, fotbaliștii români vor să învingă în această seară și să-i dedice victoria lui Mircea Lucescu, internat în spital după ce i s-a făcut rău la cel mai recent antrenament de la Mogoșoaia.

Tricolorii, susținuți de aproximativ 400 de români în tribune

Pentru partida din această seară s-au vândut 18.000 de bilete, însă acestea au fost achiziționate la pachet cu primul meci jucat de Slovacia și Kosovo. Astfel, organizatorii estimează că în tribune se vor afla 10.000 de spectatori, iar dintre aceștia, 400 vor fi suporteri români

Conform noilor reglementări privind meciurile internaționale amicale, naționalele României și Slovaciei au convenit ca pe durata partidei din această seară să poată efectua până la opt înlocuiri de fiecare parte, în cel mult trei întreruperi ale jocului.

Meciul Slovacia - România se joacă azi, începând cu ora 21:45, în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

În lipsa antrenorului Mircea Lucescu pe banca tricolorilor, România va fi condusă de secundul Ionel Gane

Citește și: Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. „E gata, s-a terminat”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

echipa nationala a Romaniei
slovacia - romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
