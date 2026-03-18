Răzvan Burleanu, ales președinte al Federației Române de Fotbal pentru a patra oară

Preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a câştigat, miercuri, al patrulea său mandat consecutiv la conducerea FRF, el fiind votat de 258 din cei 263 de membri prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului din Capitală, transmite Agerpres.

În vârstă de 41 de ani, Burleanu l-a învins pe unicul său contracandidat, Ilie Ştefan Drăgan, care a primit doar 5 voturi. Sorin Răducanu, un al treilea posibil candidat, nu a participat la alegeri, dosarul său fiind respins la începutul acestei luni de Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF.

Candidatura lui Răzvan Burleanu a fost contestată în mass-media de mai mulţi oameni din fotbal, printre care şi Ilie Ştefan Drăgan şi Sorin Răducanu. Aceştia au susţinut că preşedintele în exerciţiu nu ar fi avut dreptul să mai candideze. Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 2014, fiind la cel de-al patrulea său mandat consecutiv în funcţia de preşedinte al instituţiei, cu unul mai mult decât prevede statutul federaţiei.

Burleanu a explicat în mai multe rânduri că, deşi statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia astfel în considerare.

Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu. La momentul respectiv, el avea 29 de ani şi devenea cel mai tânăr preşedinte al FRF.

La scrutinul din 18 aprilie 2018, Burleanu s-a impus încă din primul tur, fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală. Principalul său contracandidat, Ionuţ Lupescu, component al "Generaţiei de aur", a obţinut doar 78 dintre voturile preşedinţilor de cluburi şi ai Asociaţiilor Judeţene. Pe locul trei s-a clasat fostul fotbalist Marcel Puşcaş, cu 8 voturi, iar pe cel de-al patrulea Ilie Drăgan, fost lector al Şcolii Federale de Antrenori, care nu a strâns niciun sufragiu.

La alegerile din 12 aprilie 2022, Răzvan Burleanu a fost unicul candidat, fiind votat în unanimitate de cei 266 de membri prezenţi dintre cei 278 afiliaţi la Adunarea Generală desfăşurată la Arena Naţională din Capitală.

VEZI ȘI: Fanii CFR Cluj au vandalizat Cluj Arena după meciul cu Universitatea Cluj / foto în articol

Cine este Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu s-a născut la 1 iulie 1984, la Bacău. Este fiul unui fost fotbalist al echipelor FCM Bacău şi Ceahlăul Piatra Neamţ, Gheorghe Burleanu, acesta având peste 300 de meciuri în primul eşalon.

La vârsta de şapte ani s-a înscris la Centrul de copii şi juniori al lui FCM Bacău, participând apoi la selecţiile pentru echipele reprezentative de juniori.

De la 14 ani a urmat cursurile Şcolii de Arbitri, fiind arbitru până la 19 ani. A urmat cursurile Colegiului Naţional "Gheorghe Vrânceanu" din Bacău şi Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. La SNSPA a obţinut un masterat, iar la Universitatea Naţională de Apărare Carol I a urmat cursuri de specializare în domeniul politicilor şi strategiilor de securitate. A obţinut doctoratul, la SNSPA, în domeniul schimbărilor organizaţionale produse în România ca urmare a proceselor instituţionale de europenizare.

A lucrat succesiv la: Primăria municipiului Bacău, Parlamentul României - Comisia juridică, Autoritatea Electorală Permanentă, Administraţia Prezidenţială - Departamentul pentru minorităţi naţionale.

A fost preşedintele Federaţiei Române de Minifotbal (2012-2014), pe care a fondat-o. În 2012, a pus, la Praga, alături de alţi reprezentanţi ai minifotbalului din Europa, bazele Federaţiei Europene de Minifotbal, fiind votat în unanimitate preşedinte al acesteia, mandat pe care l-a deţinut până în ianuarie 2017. În 2013, la Birmingham, în Marea Britanie, împreună cu ceilalţi preşedinţi ai forurilor continentale din întreaga lume şi cu alţi oficiali din minifotbal, a pus bazele Federaţiei Internaţionale de Minifotbal.

La 20 aprilie 2021, Răzvan Burleanu a fost ales în Consiliul FIFA, iar în 3 aprilie 2025 a fost reconfirmat în funcţie. Actualul mandat în Consiliul FIFA, valabil până în 2029, îi aduce acestuia şi poziţia de membru al Comitetului Executiv UEFA.

VEZI ȘI: Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante