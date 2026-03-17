Data actualizării: 09:57 17 Mar 2026 | Data publicării: 09:54 17 Mar 2026

Fanii CFR Cluj au vandalizat Cluj Arena după meciul cu Universitatea Cluj / foto în articol
Autor: Elena Aurel

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, iar după meci, fanii CFR Cluj au făcut prăpăd pe Cluj Arena.

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1) pe Cluj Arena. După meci, suporterii echipei învinse, probabil nemulțumiți de rezultat, au devastat stadionul și au lăsat în urmă pagube importante. 

Mai jos găsiți câteva fotografii care surprind amploarea distrugerilor. 

Universitatea Cluj a câştigat derby-ul cu CFR Cluj, în play-off-ul Superligii

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres. 

CFR a deschis scorul prin Lorenzo Biliboc în primul minut de joc, cu un şut la colţul scurt.

U a egalat imediat, prin bosniacul Jovo Lukic (4), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Oucasse Mendy. Francezul Mendy a marcat golul victoriei în min. 90, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Issouf Macalou.

Şepcile roşii au mai avut ocazii prin Lukic (12, 60) şi Macalou (89).

Biliboc a şutat periculos în min. 22, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

În min. 87, portarul Mihai Popa a degajat greşit, iar Mouhamadou Drammeh a marcat, dar golul a fost anulat pentru henţ.

CFR Cluj a încheiat o serie de 11 victorii la rând pe prima scenă, unică în Superligă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 41 de ori, de 9 ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câştigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Biliboc a marcat cel mai rapid gol al acestui sezon al Superligii, după numai 59 de secunde.

Spaniolul Rafinha a reuşit al doilea cel mai rapid gol al sezonului după numai 69 de secunde, pentru Petrolul Ploieşti, în meciul din deplasare cu FC Botoşani, câştigat cu scorul de 1-0 (1-0), pe 7 martie, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii.

Autogolul lui Tiberiu Căpuşă (FC Hermannstadt) este al treilea cel mai rapid gol al stagiunii, după 84 de secunde, în meciul cu UTA, câştigat de arădeni cu 3-2, pe 13 martie, pe Arena Francisc Neuman, în primul meci din faza play-out a Superligii.

Răzvan Tănasă (Farul) a înscris al patrulea cel mai rapid gol din acest campionat, după 85 de secunde, în meciul pe care Farul Constanţa l-a câştigat cu 3-2 în faţa Oţelului, pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua.

FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj 2-1 (1-1), Cluj Arena - Cluj-Napoca
Au marcat: Jovo Lukic (4), Oucasse Mendy (90), respectiv Lorenzo Biliboc (1).
Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)
Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF

