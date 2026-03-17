Fanii CFR Cluj au vandalizat Cluj Arena după meciul cu Universitatea Cluj / foto în articol

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1) pe Cluj Arena. După meci, suporterii echipei învinse, probabil nemulțumiți de rezultat, au devastat stadionul și au lăsat în urmă pagube importante.

Universitatea Cluj a câştigat derby-ul cu CFR Cluj, în play-off-ul Superligii

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.

CFR a deschis scorul prin Lorenzo Biliboc în primul minut de joc, cu un şut la colţul scurt.

U a egalat imediat, prin bosniacul Jovo Lukic (4), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Oucasse Mendy. Francezul Mendy a marcat golul victoriei în min. 90, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Issouf Macalou.

Şepcile roşii au mai avut ocazii prin Lukic (12, 60) şi Macalou (89).

Biliboc a şutat periculos în min. 22, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.

În min. 87, portarul Mihai Popa a degajat greşit, iar Mouhamadou Drammeh a marcat, dar golul a fost anulat pentru henţ.

CFR Cluj a încheiat o serie de 11 victorii la rând pe prima scenă, unică în Superligă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 41 de ori, de 9 ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câştigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Biliboc a marcat cel mai rapid gol al acestui sezon al Superligii, după numai 59 de secunde.

Spaniolul Rafinha a reuşit al doilea cel mai rapid gol al sezonului după numai 69 de secunde, pentru Petrolul Ploieşti, în meciul din deplasare cu FC Botoşani, câştigat cu scorul de 1-0 (1-0), pe 7 martie, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii.

Autogolul lui Tiberiu Căpuşă (FC Hermannstadt) este al treilea cel mai rapid gol al stagiunii, după 84 de secunde, în meciul cu UTA, câştigat de arădeni cu 3-2, pe 13 martie, pe Arena Francisc Neuman, în primul meci din faza play-out a Superligii.

Răzvan Tănasă (Farul) a înscris al patrulea cel mai rapid gol din acest campionat, după 85 de secunde, în meciul pe care Farul Constanţa l-a câştigat cu 3-2 în faţa Oţelului, pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua.

FC Universitatea Cluj - FC CFR 1907 Cluj 2-1 (1-1), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Jovo Lukic (4), Oucasse Mendy (90), respectiv Lorenzo Biliboc (1).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF