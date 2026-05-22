Fosta pompieră condamnată în dosarul Colectiv, încarcerată cu o pedeapsă mai mică în Republica Moldova. Decizia anunțată de Ministerul Justiției

În România, Antonina Radu a fost condamnată definitiv, în mai 2022, la 8 ani și 8 luni de închisoare. Ea a primit sentința alături de colegul său, George Matei, ambii sunt acuzați că au permis funcționarea clubului Colectiv fără aviz de securitate la incendiu.

Incendiul produs în octombrie 2015 în clubul Colectiv a provocat moartea a 65 de persoane și rănirea a peste 200.

Antonina Radu a fugit din România înainte de executarea pedepsei

După condamnare, Antonina Radu a părăsit România și a fost dată în urmărire internațională. Ulterior, autoritățile au identificat o în Republica Moldova, stat al cărui cetățean este și care nu își extrădează propriii cetățeni.

Ministerul Justiției din România a solicitat încă din mai 2022 preluarea executării pedepsei de către autoritățile moldovene.

Vineri, Ministerul Justiției a anunțat oficial că Antonina Radu se află deja în detenție și execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, mai mică decât cea stabilită în România.

Ministerul Justiției anunță recunoașterea condamnării de către autoritățile moldovene

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina. Sus-numita a fost dată în urmărire internațională pentru executarea unei pedepse de 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul Colectiv, aplicată prin sentința penală nr. 1897/16 decembrie 2019 a Tribunalului București pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și uzurpare a funcției.

În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere că acest stat nu își extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei. Urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunțată de instanța moldovenească în baza recunoașterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova”, transmite MJ într-un comunicat de presă.