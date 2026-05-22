€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Fosta pompieră condamnată în dosarul Colectiv, încarcerată cu o pedeapsă mai mică în Republica Moldova. Decizia anunțată de Ministerul Justiției
Data publicării: 22 Mai 2026

Fosta pompieră condamnată în dosarul Colectiv, încarcerată cu o pedeapsă mai mică în Republica Moldova. Decizia anunțată de Ministerul Justiției
Autor: Loredana Iriciuc

judecator-instanta_07851900 Fosta pompieră condamnată în dosarul Colectiv, încarcerată cu o pedeapsă mai mică în Republica Moldova. Decizia anunțată de Ministerul Justiției/ Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Antonina Radu, unul dintre pompierii condamnați în dosarul Colectiv, a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, la patru ani după ce a fugit din România înainte de pronunțarea sentinței definitive. Autoritățile moldovene au recunoscut condamnarea stabilită de instanțele române, însă pedeapsa aplicată a fost redusă.

În România, Antonina Radu a fost condamnată definitiv, în mai 2022, la 8 ani și 8 luni de închisoare. Ea a primit sentința alături de colegul său, George Matei, ambii sunt acuzați că au permis funcționarea clubului Colectiv fără aviz de securitate la incendiu.

Incendiul produs în octombrie 2015 în clubul Colectiv a provocat moartea a 65 de persoane și rănirea a peste 200.

Antonina Radu a fugit din România înainte de executarea pedepsei

După condamnare, Antonina Radu a părăsit România și a fost dată în urmărire internațională. Ulterior, autoritățile au identificat o în Republica Moldova, stat al cărui cetățean este și care nu își extrădează propriii cetățeni.

Ministerul Justiției din România a solicitat încă din mai 2022 preluarea executării pedepsei de către autoritățile moldovene.

Vineri, Ministerul Justiției a anunțat oficial că Antonina Radu se află deja în detenție și execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, mai mică decât cea stabilită în România.

Ministerul Justiției anunță recunoașterea condamnării de către autoritățile moldovene

„La data de 21 mai 2026, Ministerul Justiției a primit informarea oficială din partea Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind recunoașterea și punerea în executare pe teritoriul acestui stat a hotărârii de condamnare privind-o pe numita Radu Antonina. Sus-numita a fost dată în urmărire internațională pentru executarea unei pedepse de 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul Colectiv, aplicată prin sentința penală nr. 1897/16 decembrie 2019 a Tribunalului București pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și uzurpare a funcției.

În urma localizării sale pe teritoriul Republicii Moldova și având în vedere că acest stat nu își extrădează proprii cetățeni, la data de 31 mai 2022 Ministerul Justiției din România a transmis autorităților moldovene cererea de preluare a executării pedepsei. Urmare acestui fapt, Radu Antonina execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare, pronunțată de instanța moldovenească în baza recunoașterii condamnării din România, în prezent aceasta fiind încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova”, transmite MJ într-un comunicat de presă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

colectiv
republica moldova
ministerul justitiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Starea civilă din Polonia, obligată să înregistreze căsătoriile între persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate
Publicat acum 12 minute
Victor Ponta, replică pentru Vlad Voiculescu după ce a scris "M**e PSD" pe Facebook
Publicat acum 12 minute
Noaptea Muzeelor 2026: Lista completă și programul la toate obiectivele din Capitală
Publicat acum 28 minute
Guvernul testează platforma SAFE pentru industria de apărare. Cum vor fi conectați contractorii europeni cu firmele din România
Publicat acum 30 minute
Cât de greu e să avem alegeri anticipate. Scenariul în care USR ar înghiți PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 8 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 6 ore si 44 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 8 ore si 24 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 9 ore si 36 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close