Maternitatea din România unde tații vor putea să asiste la nașterea copilului
Data publicării: 21 Mai 2026

Maternitatea din România unde tații vor putea să asiste la nașterea copilului
Autor: Alexandra Firescu

copil-bebelus_71663800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj
Într-o maternitate din România, fără o legislație specială în acest sens, tații vor putea să asiste la nașterea copiilor.

Este vorba despre noua maternitate a Spitalului Municipal Timişoara, unde, în anumite condiţii stabilite, pentru siguranţa mamei, a nou-născutului şi a actului medical, tații vor putea asista la nașterea copiilor, atât la nașterile naturale, cât și la cezariană. 

Echipa medicală a maternităţii subliniază, joi, într-un comunicat de presă, că prezenţa tatălui la naştere poate avea beneficii importante pentru mamă şi copil, însă decizia este analizată individual, în funcţie de contextul medical, de pregătirea emoţională a partenerului şi de restul condiţiilor care trebuie îndeplinite întrucât naşterea să se desfăşoare în siguranţă.

Importanța prezenței taților la naștere

Potrivit specialiştilor, prezenţa tatălui la naştere este, în medicina contemporană, mai mult decât un gest simbolic, având implicaţii emoţionale, psihologice şi fiziologice importante.

"Studiile din ultimele două decenii arată că suportul partenerului în travaliu reduce percepţia durerii, scurtează durata fazei active şi diminuează rata intervenţiilor obstetricale, inclusiv a cezarienelor. Femeia care naşte şi se simte însoţită, văzută şi susţinută eliberează mai puţin cortizol şi mai multă oxitocină, o cascadă hormonală favorabilă progresiei naturale a naşterii", arată echipa medicală a maternităţii.

Participarea tatălui la naştere presupune şi pregătire emoţională, iar decizia este luată de la caz la caz.

Nu orice tată este pregătit

"Nu orice tată este pregătit pentru această experienţă. Expunerea bruscă la un mediu clinic intens, la durerea vizibilă a partenerei sau la o situaţie de urgenţă poate genera anxietate acută, disociere sau leşin, fenomene reale, cu impact şi asupra echipei", punctează medicii.

În cazul operaţiilor cezariene, accesul tatălui în sala de operaţie este condiţionat de respectarea unor reguli stricte.

Documentele necesare

"Blocul operator impune condiţii de asepsie stricte, o logistică diferită şi un context emoţional aparte. Există unităţi medicale care permit accesul tatălui în sala de operaţie - îmbrăcat corespunzător, poziţionat la capul mesei, fără acces vizual la câmpul operator - cu rezultate pozitive atât pentru mamă, cât şi pentru iniţierea timpurie a legăturii tată-nou-născut", arată reprezentanţii maternităţii.

La Maternitatea Spitalului Municipal, pentru ca tatăl să poată fi prezent la naştere, sunt necesare următoarele documente: solicitarea viitoarei mămici pentru ca tatăl să fie prezent la naştere aviz psihologic, adeverinţă medicală de la medicul de familie, triaj epidemiologic (tatăl sănătos, fără boli infecto-contagioase, fără semne de infecţie respiratorie), confirmarea medicului obstetrician că participarea tatălui nu afectează siguranţa mamei şi a nou-născutului şi plata unei taxe de 100 lei, achitată la registratura spitalului.

