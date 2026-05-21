Gigi Becali, doar cuvinte de laudă pentru președintele Nicușor Dan, după consultări. ”Va fi un premier independent, dar...”

Deputatul neafiliat Gigi Becali a declarat, astăzi, după discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan, că, din ce a înţeles din dialogul cu președintele, următorul premier al României va fi independent.

"Ce am înţeles eu, printre rânduri, cred că va fi un prim-ministru independent, dar nu ce e vehiculat”, a afirmat Gigi Becali, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Ce i-a spus Gigi Becali lui Nicușor Dan

”Eu i-am spus (preşedintelui - n.r.) că nu văd decât PSD care poate să aibă oameni de guvernare, că nu au ceilalţi. Au şi USR oameni deştepţi, dar i-am spus: 'părerea mea e că nu lucrează pentru România, lucrează pentru alte state, pentru alţii, pentru alte interese'", a susţinut parlamentarul.

George Becali şi-a exprimat încrederea în deciziile şefului statului.

”Merg pe înțelepciunea lui”

”Eu votez ce nominalizează preşedintele, că de aia am venit, merg pe înţelepciunea lui”, a susţinut el. De asemenea, Becali a mărturisit că a întârziat la consultările Grupului neafiliaţilor cu preşedintele deoarece a fost la slujba religioasă de Înălţare.

"Am stat cu preşedintele faţă în faţă, am vorbit anumite lucruri, (...) am avut mai mult discuţii amicale, privind Preşedinţia, pentru că am avut până acuma preşedinţi... ştiţi cum i-am avut. Acum avem un preşedinte cuminte, liniştit. I-am spus: 'până la urmă e mai bine de 1.000 de ori ca dumneata, pentru că acolo unde este omul bun, vine Dumnezeu, pune El mâna'".

Grupul parlamentarilor neafiliaţi a fost ultima formaţiune consultată de preşedinte, în vederea propunerii de nou premier.

Declarația de final a președintelui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, la finalul consultărilor avute cu parlamentari din grupurile ”Uniţi pentru România” şi ”PACE - Întâi România”, precum şi cu cei neafiliaţi, că a apreciat deschiderea spre dialog a acestora, subliniind necesitatea unei bune colaborări interinstituţionale, mai ales într-un context "complicat" pentru ţară.

”În cadrul întâlnirilor, au fost abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală şi identificarea unor potenţiale soluţii pentru asigurarea stabilităţii guvernamentale. Pe agenda discuţiilor s-au regăsit şi teme referitoare la situaţia economică a ţării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor, dar şi o analiză cu privire la activitatea parlamentară şi proiectele de lege iniţiate recent de către deputaţii şi senatorii prezenţi la Palatul Cotroceni”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Luni, preşedintele Nicuşor Dan a avut consultări cu reprezentanţi ai PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT.