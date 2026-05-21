€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Data publicării: 21 Mai 2026

Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Autor: Alexandra Firescu

mihnea costoiu Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie, numit în European Skills High-Level Board. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Mihnea Costoiu, rectorul UPB, a fost numit în European Skills High-Level Board (Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe), o inițiativă a Comisiei Europene pentru viitorul educației și al pieței muncii.

Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie, Mihnea Costoiu, a fost numit în European Skills High-Level Board (Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe), o inițiativă a Comisiei Europene pentru viitorul educației și al pieței muncii.

„Sunt deosebit de onorat de numirea mea în cadrul European Skills High-Level Board, o inițiativă esențială a Comisiei Europene pentru viitorul educației și al pieței muncii. Acest grup, convocat de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și condus de Ylva Johansson în calitate de consilier special, reunește universități, companii și parteneri sociali pentru a contura direcția dezvoltării competențelor în Europa în perioada 2026-2029. Doresc să le mulțumesc în mod deosebit doamnei vicepreședinte executiv Roxana Mînzatu și Comisiei Europene pentru încrederea acordată prin această numire”, a scris Mihnea Costoiu pe Facebook.

Mihnea Costoiu: „Competitivitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a conecta mult mai eficient educația, cercetarea, inovația și industria”

Obiectivul grupului este susținerea strategiei „Union of Skills„ - soluția Europei pentru a combate deficitul de forță de muncă și a spori competitivitatea globală prin educație de excelență, formare profesională și învățare continuă.

„Competitivitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a conecta mult mai eficient educația, cercetarea, inovația și industria. În această ecuație, universitățile de știință și tehnologie au o responsabilitate uriașă: aceea de a pregăti talentele de care societatea și economia viitorului au mare nevoie.

Este o oportunitate extraordinară să pot reprezenta România, Politehnica București și întreaga comunitate a universităților tehnice în acest for european de înalt nivel. Această poziție ne oferă o platformă puternică pentru a influența pozitiv strategiile globale de dezvoltare a capitalului uman și reprezintă o confirmare a valorii universităților noastre”, a subliniat rectorul Politehnicii București, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mihnea costoiu
upb
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
ANM, avertizare generală de furtuni / Cod Galben de vânt. Prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 21 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 6 persoane rănite
Publicat acum 30 minute
Rusia transferă muniții nucleare în Belarus într-un exercițiu militar de mare amploare
Publicat acum 46 minute
Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene
Publicat acum 52 minute
România, criticată pentru lipsa de influență la Bruxelles. Georgiana Teodorescu (ECR): Peștele de la București se strică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
Publicat acum 2 ore si 33 minute
BANCUL ZILEI: Dilema unui bărbat
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Trei mari sărbători se suprapun joi, 21 mai. Ce mai celebrăm astăzi, pe lângă Sfinții Constantin și Elena
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Accident grav pe un bulevard din Iași, cu șase victime. Un copil de 2 ani a fost proiectat prin geam
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close