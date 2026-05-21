Mihnea Costoiu, rectorul UPB, numit în Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe al Comisiei Europene

Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie, Mihnea Costoiu, a fost numit în European Skills High-Level Board (Grupul European la Nivel Înalt pentru Competențe), o inițiativă a Comisiei Europene pentru viitorul educației și al pieței muncii.

„Sunt deosebit de onorat de numirea mea în cadrul European Skills High-Level Board, o inițiativă esențială a Comisiei Europene pentru viitorul educației și al pieței muncii. Acest grup, convocat de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și condus de Ylva Johansson în calitate de consilier special, reunește universități, companii și parteneri sociali pentru a contura direcția dezvoltării competențelor în Europa în perioada 2026-2029. Doresc să le mulțumesc în mod deosebit doamnei vicepreședinte executiv Roxana Mînzatu și Comisiei Europene pentru încrederea acordată prin această numire”, a scris Mihnea Costoiu pe Facebook.

Mihnea Costoiu: „Competitivitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a conecta mult mai eficient educația, cercetarea, inovația și industria”

Obiectivul grupului este susținerea strategiei „Union of Skills„ - soluția Europei pentru a combate deficitul de forță de muncă și a spori competitivitatea globală prin educație de excelență, formare profesională și învățare continuă.

„Competitivitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a conecta mult mai eficient educația, cercetarea, inovația și industria. În această ecuație, universitățile de știință și tehnologie au o responsabilitate uriașă: aceea de a pregăti talentele de care societatea și economia viitorului au mare nevoie.

Este o oportunitate extraordinară să pot reprezenta România, Politehnica București și întreaga comunitate a universităților tehnice în acest for european de înalt nivel. Această poziție ne oferă o platformă puternică pentru a influența pozitiv strategiile globale de dezvoltare a capitalului uman și reprezintă o confirmare a valorii universităților noastre”, a subliniat rectorul Politehnicii București, notează Agerpres.