O tânără însărcinată a fost târâtă 300 de metri de un cal: Se află în stare foarte gravă la ATI

O tânără însărcinată, în vârstă de 21 de ani, se află în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după ce a fost târâtă de un cal, pe o distanţă de 300 de metri,nîn localitatea Hamba, a anunţat miercuri, purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Călin Boar.

"Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.20026, internată în secţia Neurochirurgie şi transferată în secţia ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea şi tratamentul de specialitate", a precizat Călin Boar.

Aceasta a fost găsită marţi seara inconştientă de echipajul de la SMURD.

Calul s-ar fi speriat şi a târât-o pe femeie

"Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştientă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului, fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu", a explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Andreea Ştefan.

Poliţiştii cercetează incidentul. Potrivit Poliţiei Sibiu, calul s-ar fi speriat şi a târât-o pe femeie sute de metri, fiind legat cu o funie de aceasta, conform Agerpres.

