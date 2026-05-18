Ce mănâncă suporterii la Cupa Mondială 2026. Trei preparate emblematice din țările gazdă

Da, vor fi meciuri de urmărit, dar există și un întreg continent culinar de explorat, de la străzile Mexicului până la stadioanele din Statele Unite și orașele din Canada.

Acesta nu este un turneu obișnuit. Cu trei țări gazdă, fiecare oprire aduce ceva complet diferit în farfurie.

Și, deși opțiunile vor fi numeroase, câteva preparate ies în evidență, notează Iol. Dacă ar fi să mănânci doar trei lucruri pe parcursul turneului, alege acestea, conform experților.

Tacos din Mexic, obligatorii

În Mexic, mâncarea face parte din viața de zi cu zi, iar acest lucru este cel mai evident la o tarabă aglomerată de tacos. Tacos sunt considerați pe scară largă preparatul de încercat obligatoriu.

Carnea de porc marinată este gătită lent pe un rotisor vertical, apoi este tăiată în felii subțiri și servită în lipii moi din porumb.

Ananasul adăugat taie din intensitatea grăsimii, iar ceapa, coriandrul și sucul de lime leagă toate aromele. Gustul este intens, ușor afumat și plin de savoare.

Dar nu este vorba doar despre gust. Este vorba despre felul în care mănânci pe trotuar, înconjurat de localnici, adesea târziu în noapte, cu muzică și conversații în fundal. Este rapid, accesibil și de neuitat.

În Statele Unite, burgerul face parte din experiență

Treci în Statele Unite și cultura alimentară devine mai amplă, mai zgomotoasă și mai orientată spre plăcere. Aici, cheeseburgerul clasic este mai mult decât o masă, este parte din ritualul zilei de meci.

De la stadioane pline până la fan zone-uri animate, mâncarea și sportul sunt strâns legate.

Tradiția de „tailgating”, în care fanii se adună înainte de meciuri pentru a găti la grătar, a mânca și a socializa, stabilește atmosfera. În centrul acestei experiențe se află burgerul.

Suculent, dezordonat și plin de toppinguri, este genul de mâncare pe care o mănânci în timp ce te bucuri de atmosferă. Fie că provine de la un food truck sau de la un restaurant, experiența este la fel de importantă ca gustul.

Poutine din Canada, mâncarea supremă

În Canada, ritmul încetinește ușor, iar mâncarea se îndreaptă spre zona de confort. Aici intervine poutine, un preparat care oferă satisfacție completă. Cartofii prăjiți crocanți sunt acoperiți cu brânză și cu sos gravy bogat și sărat.

Rezultatul este consistent, sățios și exact ceea ce ai nevoie după o zi lungă de călătorie sau după meciuri consecutive.

Este un preparat național îndrăgit, care a pornit de la origini modeste și a devenit un element al culturii culinare, întâlnit astăzi de la restaurante simple până la localuri moderne.

Și, deși există multe variante, versiunea clasică rămâne cea pe care merită să o încerci prima.