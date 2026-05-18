€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Stiri Președintele Poloniei și soția sa, la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea. Imaginile fac înconjurul Internetului / video + foto
Data publicării: 18 Mai 2026

Președintele Poloniei și soția sa, la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea. Imaginile fac înconjurul Internetului / video + foto
Autor: Ioan-Radu Gava

nawrocki-presedintele-poloniei_86575400 Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Președintele polonez Karol Nawrocki s-a rugat alături de soția sa la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea.

La 106 ani de la nașterea lui Karol Wojtył, cel care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, președintele Karol Nawrocki și soția sa, Marta Nawrocka, au depus flori la mormântul Sfântului Ioan Paul al II-lea de la Vatican. Episcopul Wiesław Lechowicz, episcop al Armatei Poloneze, a rostit o rugăciune pentru patrie, potrivit Vatican News.

Karol Nawrocki și soția sa au ajuns la Bazilica Sfântul Petru de dimineață și au depus flori la mormântul Papei Poloneze.

Episcopul Wiesław Lechowicz s-a rugat pentru președinte, soția sa și pentru ca toți cei prezenți să se angajeze, conform chemării lor, la construirea Împărăției lui Dumnezeu în întreaga țară.

„Sfinte Ioane Paul, ajută-ne să iubim ceea ce este nativ. Rădăcinile noastre, istoria, cultura și pământul din care ne-am născut”, a spus Episcopul.

CITEȘTE ȘI               -              EXCLUSIV Karol Nawrocki, gest de politețe față de Mette Frederiksen, premierul Danemarcei / foto în articol

De asemenea, s-a rugat pentru reconciliere și armonie în patrie, pentru implementarea învățăturilor Papei Ioan Paul al II-lea și a fost intonat imnul „Dumnezeu să mântuiască Polonia”.

Sfânta Liturghie la aniversarea nașterii Papei

Tot azi dimineață a fost oficiată o Sfântă Liturghie la mormântul Sfântului Ioan Paul al II-lea pentru a marca aniversarea nașterii Papei. Ceremonia a fost prezidată de Episcopul Jan Ozga, Ordinariul Diecezei de Doumé-Abong' Mbang din Camerun. În omilia sa, părintele Paweł Ptasznik, un colaborator de lungă durată al Papei Ioan Paul al II-lea, a spus că persoana și slujirea fostului Suveran Pontif au fost un dar pentru umanitate.

„Îl lăudăm pe Domnul pentru că în lumea noastră complexă, El ne-a dat un păzitor al demnității fiecărei persoane, un păzitor al familiei, un păzitor al vieții și al tuturor valorilor umane și sociale inalienabile”, a spus părintele Paweł Ptasznik.

Imaginile cu președintele polonez Karol Nawrocki și cu soția sa, Marta Nawrocka, s-au viralizat în mediul online și au adunat mii de aprecieri și de comentarii pe Facebook și pe X.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

karol nawrocki
polonia
papa ioan paul al ii-lea
vatican
Marta Nawrocka
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
REPORTAJ DC NEWS: Portul Sulina, aproape de finalizare. Dragoș Ioniță (AZL) anunță sute de locuri de muncă: Vor încărca aici nave de mare capacitate ce vor ajunge în întreaga lume
Publicat acum 15 minute
Cum îmbolnăvesc gândurile negative întregul corp? Claudia Nicoleta Vîja: „Se formează o adevărată furtună chimică în organism!” / VIDEO
Publicat acum 35 minute
Unde călătorești cel mai ieftin în Europa și ai și siguranță ridicată? Nu e vorba despre Spania sau Grecia!
Publicat acum 40 minute
Șeful spionajului din Finlanda trage frâna ambițiilor de independență ale UE: Mă tem că suntem un organism infiltrat de două tipuri de cancer
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum a ajuns puiul cea mai consumată carne. Detaliul incredibil din trecut. La început nimeni nu se atingea de el
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 20 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Singurul premier tehnocrat al României care a avut succes. Bogdan Chirieac: A funcționat o singură dată
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close