Președintele Poloniei și soția sa, la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea. Imaginile fac înconjurul Internetului / video + foto

La 106 ani de la nașterea lui Karol Wojtył, cel care a devenit Papa Ioan Paul al II-lea, președintele Karol Nawrocki și soția sa, Marta Nawrocka, au depus flori la mormântul Sfântului Ioan Paul al II-lea de la Vatican. Episcopul Wiesław Lechowicz, episcop al Armatei Poloneze, a rostit o rugăciune pentru patrie, potrivit Vatican News.

Karol Nawrocki și soția sa au ajuns la Bazilica Sfântul Petru de dimineață și au depus flori la mormântul Papei Poloneze.

Episcopul Wiesław Lechowicz s-a rugat pentru președinte, soția sa și pentru ca toți cei prezenți să se angajeze, conform chemării lor, la construirea Împărăției lui Dumnezeu în întreaga țară.

„Sfinte Ioane Paul, ajută-ne să iubim ceea ce este nativ. Rădăcinile noastre, istoria, cultura și pământul din care ne-am născut”, a spus Episcopul.

De asemenea, s-a rugat pentru reconciliere și armonie în patrie, pentru implementarea învățăturilor Papei Ioan Paul al II-lea și a fost intonat imnul „Dumnezeu să mântuiască Polonia”.

Sfânta Liturghie la aniversarea nașterii Papei

Tot azi dimineață a fost oficiată o Sfântă Liturghie la mormântul Sfântului Ioan Paul al II-lea pentru a marca aniversarea nașterii Papei. Ceremonia a fost prezidată de Episcopul Jan Ozga, Ordinariul Diecezei de Doumé-Abong' Mbang din Camerun. În omilia sa, părintele Paweł Ptasznik, un colaborator de lungă durată al Papei Ioan Paul al II-lea, a spus că persoana și slujirea fostului Suveran Pontif au fost un dar pentru umanitate.

„Îl lăudăm pe Domnul pentru că în lumea noastră complexă, El ne-a dat un păzitor al demnității fiecărei persoane, un păzitor al familiei, un păzitor al vieții și al tuturor valorilor umane și sociale inalienabile”, a spus părintele Paweł Ptasznik.

Imaginile cu președintele polonez Karol Nawrocki și cu soția sa, Marta Nawrocka, s-au viralizat în mediul online și au adunat mii de aprecieri și de comentarii pe Facebook și pe X.