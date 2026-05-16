Iran anunță că poartă discuții cu Europa privind traversarea Strâmtorii Ormuz

Televiziunea de stat iraniană a anunţat sâmbătă că ţări europene discută cu Teheranul pentru a obţine autorizaţii de traversare a Strâmtoarea Ormuz, o rută strategica pentru comerţul global cu petrol, blocată de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

"După trecerea navelor din ţări din Asia de Est, în special din China, Japonia şi Pakistan, am primit astăzi informaţii că europenii au început negocieri cu marina Gardienilor Revoluţiei" pentru a traversa strâmtoarea, a anunţat televiziunea de stat, fără a preciza despre ce ţări este vorba.

Blocada iraniană a acestei rute maritime, prin care trece de obicei o cincime din producţia mondială de petrol, perturbă pieţele globale şi oferă Teheranului un avantaj strategic.

"Vor beneficia doar navele comerciale şi părţile care cooperează cu Iranul"

În această dimineaţă, şeful comisiei parlamentare pentru securitate naţională, Ebrahim Azizi, a indicat că ţara "a stabilit un mecanism profesional de gestionare a traficului" în Strâmtoarea Ormuz, care va fi în curând operaţional.

"În acest proces, vor beneficia doar navele comerciale şi părţile care cooperează cu Iranul", a subliniat el, adăugând că "se vor colecta taxele necesare pentru servicii specializate".

"Ruta va rămâne închisă operatorilor aşa-numitului proiect de 'libertate'", a declarat el, referindu-se la o operaţiune militară temporară a SUA care vizează ghidarea navelor comerciale blocate în strâmtoare.

Statele Unite menţin, la rândul lor, blocada porturilor iraniene în pofida armistiţiului fragil intrat în vigoare pe 8 aprilie.

Iranul anunţase deja joi că forţele sale navale au permis trecerea a "peste 30 de nave" chineze prin Strâmtoarea Ormuz.

China este principalul importator de petrol iranian, conform Agerpres.

