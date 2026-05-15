Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest. Update: Ce arată ancheta

Update:

Femeia din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama pentru a-i moşteni bunurile şi care s-a sinucis, vineri, în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba şi-ar fi provocat moartea cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă.

"La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, poliţiştii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenţie, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconştienţă şi prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care şi-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia", se menţionează într-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit sursei citate, pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranţă, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum şi contactul cu persoane din exterior, cu excepţia copiilor săi minori.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.

"Totodată, menţionăm faptul că vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către poliţiştii implicaţi în activitatea de supraveghere şi pază a persoanelor private de libertate", precizează IPJ Alba, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Femeia acuzată că şi-ar fi ucis mama pentru a-i moşteni bunurile s-a sinucis în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, a anunţat vineri prim-procurorul adjunct Simion Dan-Octavian, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

"Una din inculpatele din dosar, fiica victimei, s-a sinucis în timp ce se afla în arest. Aceasta se afla în arestul IPJ Alba, sediul din Sibiu fiind în renovare", a precizat procurorul.

Potrivit anchetatorilor, circumstanțele exacte ale decesului sunt în curs de investigare.

„În momentul acesta, cercetarea la fața locului se desfășoară sub supravegherea unui procuror criminalist. Vom reveni ulterior cu mai multe informații”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Curtea de Apel Alba Iulia respinsese în februarie, ca nefondată, contestaţia formulată de femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, astfel încât ea rămăsese în arest preventiv.

Femeia a fost acuzată că şi-a omorât mama pentru avere, după care a vândut bunuri moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori. Crima a fost comisă în iunie 2024.

Femeia se afla în arest preventiv

În luna februarie, Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul unei asistente medicale. Astfel, aceasta a rămas în arest preventiv, transmite Agerpres.

"Respinge contestaţia formulată de contestatoarea-inculpată Păştină Amiana împotriva încheierii penale nr. 18/2026 din data de 19.02.2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu în dosarul nr. 388/85/2026, pe care o menţine. În temeiul art. 275 alin. 2 Cpp, obligă contestatoarea-inculpată la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă", se arată în soluţia pe scurt publicată pe portalul CA Alba Iulia.

Și fosta logodnică a lui Adrian Kreiner este cercetată în stare de arest preventiv

Reamintim că Adriana Viliginschi, inculpată și ea în acest dosar, este de asemenea cercetată în stare de arest preventiv pentru acuzaţia de complicitate la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner, ucis în 2023 în timpul unui jaf, este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

"Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

