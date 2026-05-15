Dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat la DC News că există un interes tot mai mare al investitorilor israelieni pentru România, însă numeroase proiecte se lovesc de obstacole birocratice.

Discuția a pornit de la ideea construirii unui mare spital cu investiții israeliene în România, temă adusă în atenție de Bogdan Chirieac.

Chiar dacă avem deja spitale de top, cum ar fi SANADOR, orice investiție nouă ajută. Dr. Herman Berkovits a explicat că astfel de discuții există de mulți ani, însă numeroase inițiative s-au împotmolit din cauza birocrației.

„Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Aveți atât de multe relații și, în plus, sunteți și medic. Nu găsiți investitori israelieni care să facă un spital în România? Dacă nu public, măcar privat. Mai ales că avem acum și noi spitale private de primă mărime, cum este Sanador, de pildă. Aveți relații, sunt convins, cu toți șefii de spitale din România. L-ați pomenit pe Cătălin Cârstoiu. Spitalul Fundeni are un nou director medical, un tânăr extraordinar, Mihai Dobra, urolog. Nu găsim, totuși, o soluție să avem avangarda medicinei mondiale și în România?”, a zis Bogdan Chirieac.

„S-a vorbit mult despre asta, să știți. Eu pot să vă spun că încă din perioada în care domnul Sorin Oprescu era primar și medic se vorbea despre construirea unui spital particular în București. S-au început deja anumite lucruri, apoi s-au întrerupt. Știu că sunt multe probleme birocratice. Știu de la investitorii din Israel, nu doar în privința spitalelor. Mulți oameni de afaceri israelieni ar vrea să facă investiții mari în România, în toate domeniile, dar spun că există probleme birocratice foarte greu de depășit. Și atunci mă întreabă cum îi pot ajuta. Eu, de multe ori, le spun că îi pot sprijini, dar nu pot merge la cineva să spun: «Faceți asta!».

Sunt foarte mulți investitori din Israel care deja construiesc și dezvoltă afaceri în România și care ar vrea să facă și mai multe investiții aici. Nu vorbesc doar despre armament, ci despre tot felul de investiții.

Este important să existe mai multă deschidere. Chiar ieri și astăzi am vorbit cu niște investitori care mi-au spus că ar dori să se deblocheze anumite proiecte în România: Investiții legate de irigații, de energie, de real estate, de automobile, de construcția de case. Tot felul de investiții și proiecte care sunt blocate din cauza birocrației”, a zis Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, la DC News.

„Domnule doctor, dacă mai vin la dumneavoastră, dați-le numărul meu de telefon. Le facem publicitate pe gratis. Nu avem niciun alt interes decât o apropiere și mai mare între România și Israel, în interesul țării noastre și al Israelului, în același timp. Și, la un moment dat, vor fi depășite și aceste bariere birocratice. Eu am încredere în președintele Nicușor Dan, care merge bine în acest moment. Să vedem și care va fi viitorul guvern, dar am impresia că președintele face ceea ce trebuie”, a zis Bogdan Chirieac la DC News.

Vedeți continuarea pe DC News: