€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Economie Avem Sanador, avem medici precum Mihai Dobra, dar ne lovim de un blocaj uriaș! Lovitură pentru investitorii din Israel care vor să bage bani în România
Data publicării: 15 Mai 2026

EXCLUSIV Avem Sanador, avem medici precum Mihai Dobra, dar ne lovim de un blocaj uriaș! Lovitură pentru investitorii din Israel care vor să bage bani în România
Autor: Anca Murgoci

salon spital Sursa foto: Freepik, @DC Studio
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Avem Sanador, avem medici precum Mihai Dobra, dar ne lovim de un blocaj uriaș.

Dr. Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat la DC News că există un interes tot mai mare al investitorilor israelieni pentru România, însă numeroase proiecte se lovesc de obstacole birocratice.

Discuția a pornit de la ideea construirii unui mare spital cu investiții israeliene în România, temă adusă în atenție de Bogdan Chirieac.

Chiar dacă avem deja spitale de top, cum ar fi SANADOR, orice investiție nouă ajută. Dr. Herman Berkovits a explicat că astfel de discuții există de mulți ani, însă numeroase inițiative s-au împotmolit din cauza birocrației.

„Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Aveți atât de multe relații și, în plus, sunteți și medic. Nu găsiți investitori israelieni care să facă un spital în România? Dacă nu public, măcar privat. Mai ales că avem acum și noi spitale private de primă mărime, cum este Sanador, de pildă. Aveți relații, sunt convins, cu toți șefii de spitale din România. L-ați pomenit pe Cătălin Cârstoiu. Spitalul Fundeni are un nou director medical, un tânăr extraordinar, Mihai Dobra, urolog. Nu găsim, totuși, o soluție să avem avangarda medicinei mondiale și în România?”, a zis Bogdan Chirieac.

„S-a vorbit mult despre asta, să știți. Eu pot să vă spun că încă din perioada în care domnul Sorin Oprescu era primar și medic se vorbea despre construirea unui spital particular în București. S-au început deja anumite lucruri, apoi s-au întrerupt. Știu că sunt multe probleme birocratice. Știu de la investitorii din Israel, nu doar în privința spitalelor. Mulți oameni de afaceri israelieni ar vrea să facă investiții mari în România, în toate domeniile, dar spun că există probleme birocratice foarte greu de depășit. Și atunci mă întreabă cum îi pot ajuta. Eu, de multe ori, le spun că îi pot sprijini, dar nu pot merge la cineva să spun: «Faceți asta!».

Sunt foarte mulți investitori din Israel care deja construiesc și dezvoltă afaceri în România și care ar vrea să facă și mai multe investiții aici. Nu vorbesc doar despre armament, ci despre tot felul de investiții.

Este important să existe mai multă deschidere. Chiar ieri și astăzi am vorbit cu niște investitori care mi-au spus că ar dori să se deblocheze anumite proiecte în România: Investiții legate de irigații, de energie, de real estate, de automobile, de construcția de case. Tot felul de investiții și proiecte care sunt blocate din cauza birocrației”, a zis Dr. Herman Berkovits, medicul personal al lui Benjamin Netanyahu, la DC News.

„Domnule doctor, dacă mai vin la dumneavoastră, dați-le numărul meu de telefon. Le facem publicitate pe gratis. Nu avem niciun alt interes decât o apropiere și mai mare între România și Israel, în interesul țării noastre și al Israelului, în același timp. Și, la un moment dat, vor fi depășite și aceste bariere birocratice. Eu am încredere în președintele Nicușor Dan, care merge bine în acest moment. Să vedem și care va fi viitorul guvern, dar am impresia că președintele face ceea ce trebuie”, a zis Bogdan Chirieac la DC News. 

Vedeți continuarea pe DC News:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

herman berkovits
israel
benjamin netanyahu
nicusor dan
bogdan chirieac
sanador
fundeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Nicușor Dan, asigurări privind programul SAFE: Există un backup în Parlament
Publicat acum 8 minute
Kelemen Hunor spune că UDMR ar putea intra în opoziţie
Publicat acum 17 minute
ICCJ, decizie în cazul lui Dominic Fritz. O nouă amânare
Publicat acum 23 minute
Preşedintele Nicuşor Dan spune că programul SAFE nu e în pericol de a fi blocat
Publicat acum 38 minute
Cum văd literații societatea: Subiectul săptămânii la De Ce Citim / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 35 minute
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 20 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 3 ore si 35 minute
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 6 ore si 40 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close