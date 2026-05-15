Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români

Documentul propune înființarea unui Fond European pentru sprijinirea accesului la tratamente de fertilitate, inclusiv fertilizare in vitro, reducerea inegalităților între statele membre și susținerea politicilor demografice și a infrastructurii de îngrijire a copiilor, cu scopul de a sprijini familiile și competitivitatea economică a UE.

Redăm în continuare scrisoarea transmisă președintei Comisiei Europene:

Către: Doamna Ursula von der Leyen

Președinta Comisiei Europene

Stimată Doamnă Președintă,

Europa se confruntă în prezent cu un declin demografic accelerat, caracterizat printr-o scădere semnificativă a ratei natalității, o reducere a populației în câmpul muncii și o proporție tot mai mare de cetățeni vârstnici. Aceste evoluții au un impact direct asupra sustenabilității sistemelor sociale, a pieței muncii și a competitivității globale a Uniunii Europene.

În același timp, milioane de cetățeni europeni sunt afectați de infertilitate. Rata totală de fertilitate în Europa a scăzut la aproximativ 1,34 în 2024. Accesul la tratamente adecvate, inclusiv la fertilizarea in vitro, rămâne limitat din cauza costurilor ridicate și a lipsei unor mecanisme de finanțare adecvate.

Realitatea este că atât tendințele demografice, cât și accesul limitat la tratamentele împotriva infertilității pun o presiune semnificativă asupra familiilor care își doresc copii, afectează negativ participarea deplină a femeilor pe piața muncii și reduc competitivitatea economiei europene.

În acest context, subliniem importanța promovării unei competitivități durabile în cadrul Uniunii Europene, care nu poate exista fără o forță de muncă calificată și talentată și fără politici publice care să sprijine cu adevărat generațiile viitoare. Prin urmare, măsurile menite să crească rata natalității și să asigure accesul egal la tratamentele pentru infertilitate ar trebui considerate o prioritate strategică la nivel european.

În calitate de membră a Parlamentului European și a Comisiei FEMM, sunt profund angajată în apărarea drepturilor femeilor, asigurarea accesului egal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă și promovarea unui echilibru corespunzător între viața profesională și cea privată.

Prin această scrisoare, doresc să solicit analizarea posibilității de a înființa un Fond European dedicat accesului la tratamente de fertilitate, competitivității și rezilienței demografice.

Acest Fond European ar putea contribui concret la:

- Sprijin financiar pentru cuplurile afectate de infertilitate, inclusiv cofinanțarea procedurilor de fertilizare in vitro.

- Reducerea inegalităților în ceea ce privește accesul la tratamentele pentru infertilitate între statele membre.

- Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii și a serviciilor de îngrijire a copiilor, cu scopul de a facilita participarea femeilor pe piața muncii.

- Elaborarea unei metodologii pentru evaluarea impactului tendințelor demografice asupra competitivității.

Stimată Doamnă Președintă, sunt convinsă că un astfel de mecanism european reprezintă un răspuns concret și adecvat la una dintre cele mai mari provocări structurale cu care se confruntă Europa astăzi — declinul demografic accentuat — contribuind în același timp la egalitatea de șanse și la consolidarea competitivității europene.

Cu deosebit respect, Europarlamentar Gabriela FIREA, S&D

Co-semnatari:

MEP Dragoș BENEA

MEP Gheorghe CÂRCIU

MEP Andi CRISTEA

MEP Vasile DÎNCU

MEP Maria GRAPINI

MEP Claudiu MANDA

MEP Ștefan MUȘOIU

MEP Victor NEGRESCU

MEP Dan NICA

MEP Mihai TUDOSE