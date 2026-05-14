Se teme Mircea Badea că va rămâne fără job „din cauza” Guvernului?! Răspunsul realizatorului TV!

Întrebat la emisiunea Furnicuțele cu Denise Rifai dacă îi este teamă că, la un moment dat, îi va plăcea vreun Guvern și astfel va rămâne fără job în sensul că nu va mai avea ce să critice, Mircea Badea a zis:

„Mai nou am altă abordare. Mie îmi place orice Guvern. Deci... de-aia zic... susțin. Mai râd, mai zic ceva, apoi zic: susțin. Pe vechi eram mai încrâncenat”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”

„Îți place să fii în centrul atenției?”, a zis Denise Rifai.

„Absolut deloc! Dar când mă întrebai mai devreme cum de fac asta de 22 de ani, cred că totul se întâmplă din foame. E foarte simplu! Foamea este cel mai puternic motivațional. Adică foamea. Deci când mi se face foame, zic: Hei, hei, hei, și acum să facem o emisiune!”, a zis Mircea Badea.

Emisiunea „În Gura Presei”, realizată „la măsuță” de Mircea Badea, are 22 de ani! Este singura emisiune TV din România în formula one-man-show, fiind și lider de piață tot 20 de ani.

Mircea Badea a debutat la Tele 7 ABC în 1994, cu emisiunea „Bună dimineața, România”, realizată împreună cu minunata Teo Trandafir. El este cel mai longeviv și cel mai cunoscut one man show de televiziune, fiind pe ecranele televizoarelor de 30 de ani, fără întrerupere, dovada certă a unei audiențe performante. Într-o țară ca o țară, s-ar fi celebrat „În gura presei” pentru difuzarea a 22 de ani neîntrerupți, seară de seară, cu audiență mare tot timpul, emisiune realizată de un singur om, cu cea mai mică, dar profesionistă echipă tv și fără cheltuieli suplimentare.