€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Se teme Mircea Badea că va rămâne fără job „din cauza” Guvernului?! Răspunsul realizatorului TV!
Data publicării: 14 Mai 2026

Se teme Mircea Badea că va rămâne fără job „din cauza” Guvernului?! Răspunsul realizatorului TV!
Autor: Anca Murgoci

mircea badea Badea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Îi este teamă lui Mircea Badea că va rămâne fără job?

Întrebat la emisiunea Furnicuțele cu Denise Rifai dacă îi este teamă că, la un moment dat, îi va plăcea vreun Guvern și astfel va rămâne fără job în sensul că nu va mai avea ce să critice, Mircea Badea a zis:

„Mai nou am altă abordare. Mie îmi place orice Guvern. Deci... de-aia zic... susțin. Mai râd, mai zic ceva, apoi zic: susțin. Pe vechi eram mai încrâncenat”.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!” 

„Îți place să fii în centrul atenției?”, a zis Denise Rifai.

„Absolut deloc! Dar când mă întrebai mai devreme cum de fac asta de 22 de ani, cred că totul se întâmplă din foame. E foarte simplu! Foamea este cel mai puternic motivațional. Adică foamea. Deci când mi se face foame, zic: Hei, hei, hei, și acum să facem o emisiune!”, a zis Mircea Badea.

Emisiunea „În Gura Presei”, realizată „la măsuță” de Mircea Badea, are 22 de ani! Este singura emisiune TV din România în formula one-man-show, fiind și lider de piață tot 20 de ani.

Mircea Badea a debutat la Tele 7 ABC în 1994, cu emisiunea „Bună dimineața, România”, realizată împreună cu minunata Teo Trandafir. El este cel mai longeviv și cel mai cunoscut one man show de televiziune, fiind pe ecranele televizoarelor de 30 de ani, fără întrerupere, dovada certă a unei audiențe performante. Într-o țară ca o țară, s-ar fi celebrat „În gura presei” pentru difuzarea a 22 de ani neîntrerupți, seară de seară, cu audiență mare tot timpul, emisiune realizată de un singur om, cu cea mai mică, dar profesionistă echipă tv și fără cheltuieli suplimentare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea badea
in gura presei
antena 3
denise rifai
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Anchetă privind Hantavirusul. O echipă ştiinţifică caută originea infectării
Publicat acum 21 minute
LIVE Eurovision 2026, semifinala 2. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație!
Publicat acum 26 minute
Cum au reușit elevii români să cucerească Statele Unite. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca: „Ministerul Educației vine cu politicile, dar implementarea este în teritoriu”
Publicat acum 33 minute
Nicuşor Dan preia medierea pe legea salarizării. Dragoș Pîslaru, surprins de scrisoarea lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 52 minute
PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 10 ore si 13 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 9 ore si 1 minut
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 22 ore si 23 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close