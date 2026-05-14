Andrei Marin, fostul mare portar de la Dinamo, Steaua și Rapid, a murit: „A fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei"
Data publicării: 14 Mai 2026

Andrei Marin, fostul mare portar de la Dinamo, Steaua și Rapid, a murit: „A fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei”
Autor: Loredana Iriciuc

Marin Andrei, portar la Rapid, Steaua, Dinamo și Progresul / FOTO: Facebook @Ionel Culina
Marin Andrei, fost fotbalist al echipelor bucureștene Rapid, Dinamo, Steaua și Progresul, a decedat la vârsta de 85 de ani.

„Fostul mare portar Marin Andrei a plecat dintre noi. Ar fi împlinit 86 de ani peste câteva luni. Născut pe 22 octombrie 1940, Marinelo a fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe ale Capitalei, Dinamo, Steaua și Rapid. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei”, anunță ofițerul de presă al CS Dinamo, Ionel Culina, pe contul personal de Facebook.

„A apărat pentru Metalul Târgoviște (1959-1962), Rapid (1963-1968), Steaua (1968-1969), Progresul (1969-1970), Dinamo (1970-1972) și Chimia Rm. Vâlcea (1972-1973).

Marin Andrei a câștigat două titluri de campion (cu Rapid în 1967 și cu Dinamo în 1971) și de două ori Cupa României (cu Steaua în 1969 și Chimia Rm. Vâlcea în 1973). Are o selecție la echipa națională, în 1965, 1-2 cu Turcia.

Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!” a conchis ofițerul de presă al CS Dinamo.

