Vizită cu miză uriașă la Înalta Curte. Președintele CEDO transmite un avertisment despre atacurile la adresa independenței justiției

Vizita a inclus o întrevedere bilaterală între judecătoarea Lia Savonea, președintele instanței supreme, și judecătorul Mattias Guyomar, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, urmată de o întâlnire cu judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În deschiderea reuniunii, Lia Savonea a salutat prezența președintelui Mattias Guyomar la întâlnirea cu judecătorii Înaltei Curți, subliniind că vine într-un moment în care reflecția asupra independenței justiției este mai necesară ca oricând, puterea judecătorească din România având nevoie de acest mesaj - că independența justiției este o prioritate europeană, se arată într-un comunicat de presă.

În continuare, a evidențiat faptul că încrederea cetățeanului în actul de justiție se întemeiază, în mod esențial, pe existența unei independențe reale a instanțelor judecătorești, subliniind că jurisprudența Curții Europene a consacrat independența justiției nu ca pe o noțiune abstractă, ci ca pe o garanție concretă, reflectată în modalitatea de numire a judecătorilor, stabilitatea mandatului, protecția împotriva presiunilor externe și existența unor garanții materiale adecvate care să îi asigure autonomia.

Referindu-se la dezbaterile actuale privind reformele pregătite sau la modificările aduse statutului magistraţilor de către puterea executivă, inclusiv cele două referitoare la pensiile de serviciu, președintele instanței supreme a arătat că acestea nu trebuie privite ca fiind simple chestiuni administrative. Ele sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept. Dacă astfel de măsuri afectează percepția de independență sau creează instrumente indirecte de control, atunci nu mai vorbim despre reforme, ci despre risc sistemic.

Totodată, Lia Savonea a reafirmat caracterul esențial și nenegociabil al independenței justiției într-un stat democratic, subliniind rolul fundamental al Curții Europene a Drepturilor Omului în protejarea valorilor Convenției și în menținerea garanțiilor fundamentale ale drepturilor și libertăților cetățenești. „Eficiența nu poate înlocui libertatea, iar reforma nu poate justifica slăbirea garanțiilor fundamentale” a mai spus preşedintele instanţei supreme.

Mattias Guyomar: Pentru a face față acestor amenințări trebuie să ne acomodăm unii cu alții la nivel instituțional

La rândul său, Mattias Guyomar a evocat standardele și elementele cele mai importante care definesc conceptul de independență a justiției. În continuare, judecătorul a subliniat nevoia solidarității între judecători pentru susținere și ajutor reciproc în sprijinul statului de drept. Statul de drept face parte din patrimoniul comun, parte a ordinii juridice comune a Europei.

În fața unor atacuri politice în care fie se vorbește despre exces de putere, fie se invocă nevoia unor reforme, solidaritatea trebuie să se manifeste la nivel individual și instituțional. Protejarea efectivă a drepturilor judecătorilor garantează integritatea statului de drept.

Amenințările care se îndreaptă asupra independenței judiciare constituie amenințări asupra garanțiilor pentru justițiabili. Președintele Guyomar a subliniat că pentru a face față acestor amenințări trebuie să ne acomodăm unii cu alții la nivel instituțional. Pe de altă parte, a subliniat că independența justiției înseamnă și responsabilitate, respectiv capacitatea sistemului de a da socoteală pentru ceea ce face.

Sebastian Rădulețu: Instanțele române aplică corespunzător jurisprudența instanței europene

De asemenea, în cadrul alocuțiunii sale, Sebastian Rădulețu, judecătorul român la CEDO, a evidențiat faptul că la nivelul CEDO a fost dezvoltat un mecanism procedural care evaluează modalitatea în care instanțele naționale reflecta în propriile lor hotărâri jurisprudența Curții. Din această analiză a reieșit că instanțele române aplică corespunzător jurisprudența instanței europene, iar acest lucru constituie un element esențial în analiza admisibilității plângerilor. El a dorit să sublinieze că numărul de plângeri contra României la CEDO este în scădere, iar cele în care se constată existența unor

încălcări sunt și mai puține.

În cadrul dezbaterilor dedicate temei „Garanții privind independența justiției și jurisprudența CEDO”, judecătoarea Diana Tămagă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, Oana Surdu, preşedintele Secţiei a II-a civile, Isabelle Tocan și Rodica Aida Popa din cadrul Secţiei penale, au pus în discuție o serie de aspecte și probleme de interes referitoare la garanțiile independenței justiției, standardele dezvoltate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și impactul acestora asupra sistemului judiciar național.

Această vizită confirmă angajamentul Înaltei Curți de a reprezenta un cadru de ocrotire a drepturilor consacrate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de a menține un dialog jurisdicțional constant cu instanța europeană pentru consolidarea statului de drept și asigurarea garanțiilor de acces la o instanță independentă în cadrul unor proceduri echitabile.