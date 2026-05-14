DCNews Lifestyle Video viral / Ce tip de paste a învățat să prepare Prinţesa Kate în timpul vizitei sale în Italia
Data publicării: 14 Mai 2026

Video viral / Ce tip de paste a învățat să prepare Prinţesa Kate în timpul vizitei sale în Italia
Autor: Andrei Itu

Sursa foto: Agerpres / Prințesa Kate Middleton
Prinţesa de Wales a învăţat joi să prepare paste italieneşti în cadrul unei vizite într-o comunitate aflată într-o zonă deluroasă din aşa-numita "Vale a gastronomiei" din nordul Italiei. Este o regiune cunoscută la nivel mondial pentru produse precum brânza Parmigiano Reggiano, notează Reuters.

Prințesa Kate, vizită în Italia

Kate, soţia prinţului William, moştenitorul tronului Regatului Unit, se află într-o vizită în Italia în cadrul acţiunilor ei pentru dezvoltarea copiilor, fapt central în agenda sa publică.

Miercuri, prinţesa britanică a fost întâmpinată de sute de admiratori în Reggio Emilia, un oraş recunoscut pe plan global, pentru abordarea sa specială cu privire la educația copiilor cu vârste mici.

Joi dimineaţă, prinţesa Kate a vizitat o grădiniţă locală şi Centrul Remide, unde materialele care ar fi trebuit să devină deşeuri sunt refolosite şi transformate în instrumente de învăţare pentru copii.

Prințesa Kate a învățat să prepare paste "tortelli" la o fermă între Reggio Emilia şi Parma

La ora prânzului, prințesa de Wales a învăţat să prepare paste proaspete la ferma Al Vigneto, situată între oraşele Reggio Emilia şi Parma.

Sub îndrumarea bucătarului-şef Ivan Lampredi, prinţesa Kate a învăţat cum se prepară "tortelli", un tip de paste umplute, un preparat tipic pentru această regiune din Italia, de obicei umplute cu ricotta şi ierburi aromatice, chiar dacă există şi alte variante cu spanac, dovleac şi anghinare.

Înainte să se întoarcă în Marea Britanie, prinţesa Kate se va întâlni cu familii locale alcătuite din mai multe generaţii, învăţând modul în care grija faţă de cei din jur, creativitatea şi legăturile se transmit prin tradiţiile de zi cu zi, precum gătitul, au declarat oficialii italieni.

În 2025, agenţia culturală a ONU, UNESCO, a recunoscut gastronomia naţională a Italiei ca "patrimoniu cultural imaterial" al omenirii, apreciind astfel practicile culinare transmise de-a lungul generaţiilor, notează Agerpres.

