Cea mai înfocată fană a Interului antrenat de Cristi Chivu rupe tăcerea despre viața sa în Italia, nevăzută pe rețelele sociale

Erjona Sulejmani, cunoscută personalitate media din Italia, mai ales pentru aparițiile sale în reality show-uri, dar și pentru că este o fană declarată a lui Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu, a vorbit deschis despre primul impact pe care l-a avut atunci când a decis să se mute în Italia, ea fiind de origine albaneză. Vedeta a vorbit și despre impactul rețelelor sociale.

Erjona Sulejmani: Din Albania, în Italia

Una dintre cele mai cunoscute fane ale Interului lui Cristi Chivu a acordat un interviu în care a dezvăluit multe detalii din viața sa.

Fosta soție a fotbalistului Blerim Dzemaili a plecat în urmă cu mulți ani din țara sa natală, Albania. Și-a construit o carieră în Italia, unde, de-a lungul timpului, a trecut peste dificultăți legate de faptul că nu era de-a locului.

Erjona Sulejmani a devenit celebră datorită reality show-ului Le Capitane. Însă și din cauza acestui show a ajuns să divorțeze de fotbalistul elvețian alături de care are un copil.

„Regulile și disciplina au făcut parte din educația mea dintotdeauna”. Prejudecățile de care s-a lovit când a ajuns în Italia

Fotomodelul albanez a făcut dezvăluiri cu privire la prejudecățile de care s-a lovit atunci când a ajuns pentru prima oară, la vârsta de 10 ani, în Italia. „Am ajuns în Italia de copilă. Aveam cam zece ani. Erau anii războiului din Balcani. Tatăl meu era polițist. Regulile și disciplina au făcut parte din educația mea dintotdeauna. Mutarea din Albania nu a fost ușoară.

Primul an a fost complicat, apoi m-am adaptat. Îmi iubesc profund țara și originile, dar Italia a devenit a doua mea casă, dacă nu chiar prima. Când am ajuns în Italia, în anul 1999, chiar și oamenii de treabă veniți din Albania erau adesea judecați sau etichetați”, a spus Erjona Sulejmani, pentru Gazzetta dello Sport.

„Rețelele sociale sunt o vitrină: acolo îmi arăt partea mai feminină, dar reprezintă 5% din ceea ce sunt cu adevărat”

Erjona Sulejmani afirmă că rețelele sociale sunt doar o „vitrină” în care expune 5% din ceea ce este ea cu adevărat. Ea spune că a învățat să nu fie afectată de părerile și comentariile altora, contând cei apropiați, punctând că își dedică timpul, acum, mai ales creșterii fiului său, Luan.

„Acea experiență m-a învățat să nu mă las afectată de judecățile altora. Am înțeles că are valoare doar părerea persoanelor importante din viața ta. Rețelele sociale sunt o vitrină: acolo îmi arăt partea mai feminină, dar reprezintă 5% din ceea ce sunt cu adevărat. Viața mea este mult mai mult. Este dedicată în special creșterii fiului meu și valorilor pe care vreau să i le transmit”, a spus Erjona Sulejmani.

„Disciplină, talent, angajament, dedicare și sacrificiu” - Cristiano Ronaldo

„Când vorbesc despre sport cu Luan, îl dau mereu ca exemplu pe Cristiano Ronaldo. Disciplină, talent, angajament, dedicare și sacrificiu: el întruchipează toate aceste calități”, a mai spus vedeta albaneză.