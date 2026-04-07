Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, împușcat în Florida
Data publicării: 11:15 07 Apr 2026

Rapperul Offset, fostul soț al lui Cardi B, împușcat în Florida
Autor: Iulia Horovei

offset Rapperul Offset. Sursa foto: Captură video @Sayles_Ent, X

Rapperul american Offset a fost împuşcat în timp ce se afla în apropierea unui cazinou din statul Florida, SUA.

Rapperul american Offset a fost împuşcat în timp ce se afla în apropierea unui cazinou din statul Florida, incident în urma căruia două persoane au fost arestate, informează marţi agenţia EFE care citează revista Rolling Stone.

Offset, în stare stabilă

Artistul se află într-un spital, „în stare stabilă şi sub supraveghere strictă”, iar poliţia continuă ancheta privind incidentul petrecut luni, a precizat publicaţia de specialitate.

Offset a fost împuşcat în apropierea cazinoului Seminole Hard Rock Hotel din Hollywood, Florida, a confirmat pentru Rolling Stone un reprezentant al rapperului.

„Putem confirma că Offset a fost împuşcat şi că se află în prezent internat în spital, unde primeşte îngrijiri medicale", a declarat reprezentantul. „Starea lui este stabilă şi se află sub supraveghere strictă”, a spus acesta.

Departamentul de Poliţie din Seminole a informat într-un comunicat că „a fost sesizat cu privire la un incident petrecut luni în zona de parcare cu valet după ora 19:00 (ora locală)", în faţa cazinoului din Florida, care "a dus la rănirea uşoară a unei persoane, transportată ulterior la Spitalul Regional din Hollywood.

Vărul lui Offset, împușcat mortal în 2022

Incidentul are loc la mai bine de trei ani de la moartea vărului său Takeoff, care făcea parte dintr-un trio de rap numit Migos, alături de Offset şi Quavo, şi care a decedat la vârsta de 28 de ani, la 1 noiembrie 2022, după ce a fost împuşcat de mai multe ori.

După moartea lui Takeoff, Quavo şi familia sa au înfiinţat Rocket Foundation, o organizaţie care se ocupă cu strângerea de fonduri pentru iniţiative comunitare de luptă împotriva violenţei armate.

Acest trio, cu ritmul său vertiginos, a devenit una dintre cele mai populare trupe de hip-hop din toate timpurile. Grupul a cunoscut celebritatea odată cu succesul hitului său din 2013 „Versace” şi a obţinut ulterior nominalizări la premiile Grammy pentru cel mai bun album de rap, „Culture", în 2018, în timp ce o piesă de pe acelaşi album a primit o nominalizare la categoria „Cea mai bună interpretare rap", potrivit CNN.

Offset şi cântăreaţa Cardi B s-au căsătorit în secret în septembrie 2017 la Atlanta, însă artista a anunţat ulterior că a cerut divorţul, notează Agerpres.

