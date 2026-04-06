DCNews Stiri Grupul PPC finalizează construcția unor proiecte fotovoltaice de 2,13 GW în nordul Greciei - Progres rapid în proiectele de stocare a energiei
Data actualizării: 20:28 06 Apr 2026 | Data publicării: 19:08 06 Apr 2026

Grupul PPC finalizează construcția unor proiecte fotovoltaice de 2,13 GW în nordul Greciei - Progres rapid în proiectele de stocare a energiei
Autor: Alexandra Curtache

1

Lucrările de construcție pentru centralele fotovoltaice ale Grupului PPC din Amyntaio și Ptolemaida, situate în nordul Greciei, au fost finalizate.

Valorificând foste zone de exploatare a lignitului, Grupul a dezvoltat parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 2.130 MW, capabile să genereze anual 3.150 GWh. Producția reprezintă aproape 6% din consumul anual de energie electrică al Greciei și acoperă necesarul a aproximativ 750.000 de gospodării. Funcționarea acestor centrale fotovoltaice va preveni peste 1,5 milioane tone de emisii CO₂ anual. 

În același timp, PPC Renewables, filială deținută integral de Grupul PPC, a finalizat construcția a două sisteme de stocare electrochimică a energiei în Ptolemaida și Meliti și construiește al treilea sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) în Amyntaio. Grupul PPC anunță totodată că a obținut aprobările necesare pentru două unități de stocare prin pompare în Kardia și South Field. 
Konstantinos Mavros, Director General Adjunct pentru RES în cadrul PPC Group, a declarat: „Într-un context geopolitic, economic și energetic volatil, sursele de energie regenerabilă constituie un activ local de mare valoare, care asigură independența energetică a țării. Grecia reprezintă un veritabil exemplu de succes deoarece din 2019 până în prezent, în mai puțin de șapte ani, ponderea producției din termocentrale a scăzut de la 67% la 50%, iar Grupul PPC are un rol esențial în această realizare. Macedonia de Vest, regiune din nordul Greciei, devine noul hub de energie verde al țării, găzduind cel mai mare cluster fotovoltaic din Europa. Dezvoltat pe foste situri miniere de lignit, acest ansamblu de producție și stocare asigură utilizarea optimă a energiei electrice și contribuie la stabilitatea sistemului energetic.” 

Parcuri fotovoltaice de 2,13 GW finalizate în Macedonia de Vest 

Grupul PPC a finalizat, în termenele planificate, proiecte fotovoltaice cu o capacitate totală de 2.130 MW, capabile să acopere necesarul a aproximativ 750.000 de locuințe și afaceri. Proiectele cheie includ: 

  • cu o producție anuală estimată de 880 GWh. Acoperă necesarul a aproximativ 196.000 de gospodării și previne aproape 440 kt emisii de CO₂ anual. Producția se ridică la 1,8% din producția sistemului interconectat al Greciei. 
  • Complexul fotovoltaic Amyntaio (940 MW): Dezvoltat în cooperare cu RWE în zonele Rodonas, Filotas, Lakkia și Perdikkas. Producție anuală estimată de 1.500 GWh. Acoperă necesarul a aproximativ 298.000 de gospodării și previne peste 750 kt emisii de CO₂ anual. 
  • Centrala fotovoltaică „Helios Velos 1” (200 MW): Situată în apropiere de Ptolemaida și cu o producție anuală estimată de 320 GWh. Acoperă necesarul a aproximativ 71.000 de gospodării și previne aproape 160 kt emisii de CO₂ anual. 
  • Centrala fotovoltaică „Exochi 7” (80 MW): Producție anuală estimată de 122 GWh. Acoperă necesarul a aproximativ 27.000 de gospodării și previne aproape 61 kt emisii de CO₂ anual. 
  • Centrala fotovoltaică „Akrini” (80 MW): Producție anuală estimată de 122 GWh. Acoperă necesarul a aproximativ 27.000 de gospodării și previne aproape 61 kt emisii de CO₂ anual. 

În plus, alte zece sisteme fotovoltaice mai mici, amplasate pe foste mine de lignit, generează energie solară, acoperind necesarul a mii de gospodării și prevenind anual mii de tone emisii de CO₂. 

Respectându-și angajamentul luat în aprilie 2025 cu privire la planul de investiții în regiunea Macedonia de Vest, Grupul PPC a lansat în data de 13 martie 2026 o emisiune de obligațiuni în valoare de 5 milioane de euro. Aceasta oferă în mod exclusiv locuitorilor din Kozani și Florina oportunitatea de a participa alături de PPC la investițiile din regiune, beneficiind în același timp de un randament ridicat și stabil. 

Rezidenții se pot înscrie până la 17 aprilie 2026. Valoarea nominală a fiecărei obligațiuni este de 100 euro, cu o limită minimă de participare de cinci obligațiuni și un maxim de 250 de obligațiuni. Randamentul anual garantat este de 8%, cu creșterea capitalului inițial al investitorului cu 40% (înainte de taxe) în decurs de 5 ani.

Stocare de energie: următorul pas pentru Grupul PPC 

Dezvoltarea și integrarea centralelor fotovoltaice de mare capacitate în sistemul electric vor fi susținute de sisteme pentru stocarea energiei (electrochimice și pe bază de apă), care absorb surplusul de energie generată și îl eliberează atunci când cererea de electricitate depășește producția din surse regenerabile, contribuind totodată semnificativ la stabilitatea rețelei. 

Până în prezent, PPC Renewables a finalizat în Macedonia de Vest construcția stațiilor BESS din Ptolemaida (în apropiere de centrala Kardia) și Meliti (în apropiere de centrala Meliti), cu o capacitate instalată totală de 98 MW și o capacitate de stocare de 196 MWh. 

50 MW și 200 MWh, ceea ce înseamnă că poate furniza energie electrică în rețea timp de până la patru ore. Proiectul este așteptat să fie finalizat în lunile următoare. 

În același timp, două proiecte majore de stocare prin pompare hidro prind contur în foste zone miniere, Grupul PPC obținând deja toate aprobările necesare din partea autorităților de reglementare. 

Primul proiect de stocare prin pompare se dezvoltă în zona minei Kardia, după dezafectarea turnurilor de răcire ale vechilor unități. Acesta va avea o capacitate de generare a 320 MW timp de opt ore, utilizând fundul  fostei mine drept rezervor inferior. 

În mod similar, în mina South Field, Grupul planifică o unitate de stocare prin pompare cu o capacitate de 240 MW pentru 12 ore, cu un cost de investiție de 310 milioane de euro. 

Proiectele de stocare a energiei electrice prin pomparea apei reprezintă o tehnologie modernă de stocare a energiei, care atenuează intermitența surselor regenerabile și contribuie la stabilitatea rețelei într-un mod complet sustenabil. Un sistem tipic de stocare prin pompare include două rezervoare de apă (aflate la altitudini diferite) și turbine hidroelectrice. Energia electrică generată în perioadele de cerere redusă este folosită pentru a pompa apa din rezervorul inferior în cel superior, unde este stocată sub formă de energie potențială. Când cererea crește, apa este eliberată prin turbine spre rezervorul inferior, generând electricitate. 
Pentru aceste proiecte, Grupul PPC utilizează minele sale inactive, ideale în acest scop datorită diferențelor de altitudine și a posibilității de a fi transformate în rezervoare de apă. 

