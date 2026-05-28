Șefa diplomației UE vrea ca negocierile cu Rusia să includă retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia
Data publicării: 28 Mai 2026

Șefa diplomației UE vrea ca negocierile cu Rusia să includă retragerea trupelor din Republica Moldova și Georgia
Autor: Elena Aurel

harta europa ucraina Sursa foto: https://www.magnific.com/, @sweet_tomato
Kaja Kallas a cerut ca viitoarele negocieri cu Rusia privind războiul din Ucraina să includă și retragerea trupelor din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud.

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a pledat - într-o declaraţie făcută înainte de reuniunea informală a miniştrilor de externe din UE - ca viitoarele negocieri cu Rusia în privinţa războiului din Ucraina să includă cerinţe pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria, regiunea separatistă din estul Republicii Moldova, precum şi din Abhazia şi Osetia de Sud, cele două entităţi secesioniste ale Georgiei, relatează joi IPN şi Radio Chişinău, potrivit Agerpres. 

Kaja Kallas a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să-şi definească clar propriile interese şi solicitări înainte de a se aşeza la masa negocierilor cu Rusia, menţionând că orice limitări militare care ar putea fi impuse Ucrainei în cadrul unui acord de pace ar trebui să fie aplicate în mod simetric şi Rusiei.

În acelaşi timp, şefa diplomaţiei UE a declarat că interesul securităţii europene impune ca trupele ruse să nu mai fie prezente în ţări precum Republica Moldova şi Georgia şi să înceteze orice imixtiune în procesele electorale din diferite state.

VEZI ȘI: Kaja Kallas avertizează UE să nu cadă în „capcana” Rusiei privind negocierile pentru Ucraina

„Capcana” în care Rusia doreşte să atragă UE

Totodată, Kaja Kallas, a avertizat joi cu privire la „capcana” în care Rusia doreşte să atragă UE atunci când se discută despre cine ar urma să o reprezinte în cadrul negocierilor de pace în Ucraina. "Mi se pare că Rusia vrea să cădem într-o capcană, să discutăm despre cine va vorbi cu ei, în timp ce ei deja aleg cine este potrivit şi cine nu", a declarat Kallas presei la sosirea sa la o reuniune informală a miniştrilor de externe ai Uniunii Europene.

