DCNews Stiri Bulgaria dă startul lucrărilor la autostrada Ruse-Veliko Tărnovo: Românii vor ajunge mai repede la munții din țara vecină decât la Carpați
Data publicării: 28 Mai 2026

Bulgaria dă startul lucrărilor la autostrada Ruse-Veliko Tărnovo: Românii vor ajunge mai repede la munții din țara vecină decât la Carpați
Autor: Elena Aurel

autostrada Foto: Agerpres
Începe construcția primului tronson al autostrăzii Ruse-Veliko Tărnovo.

Construcția unui tronson de 40,14 km al autostrăzii Ruse-Veliko Tărnovo, de la Ruse la Byala, va fi inaugurată miercuri, a anunțat Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, potrivit BTA. Tronsonul Ruse-Byala este un proiect de infrastructură estimat la aproximativ 500 de milioane de euro. 

Odată finalizată, autostrada ar putea reduce semnificativ timpul de călătorie pentru turiștii români către zonele montane din Bulgaria, ceea ce va face aceste stațiuni mai accesibile decât unele zone montane din România. 

În prezent, accesul rutier spre zonele montane din România rămâne dificil, mai ales pe Valea Prahovei, unde traficul intens îi ține pe români ore întregi în coloană, în special în weekenduri și în perioadele de sărbători.

Autostrada va avea o lungime totală de 132,84 km și este împărțită în trei secțiuni: Ruse-Byala (40,14 km), șoseaua ocolitoare a orașului Byala (35,4 km), a cărei construcție a început în 2023, și Byala-Veliko Tărnovo (57,2 km).

Proiect cu rol semnificativ în conectivitatea internațională

Proiectul de construcție a autostrăzii Ruse-Veliko Tărnovo este cofinanțat în cadrul Programului Conectivitate în transporturi 2021-2027. Finanțarea nerambursabilă acordată pentru autostradă se ridică la 524.241.794,11 EUR. Proiectul a fost desemnat drept operațiune de importanță strategică, iar implementarea sa joacă un rol semnificativ în conectivitatea internațională.

Lucrările demarate acum vizează porțiunea cuprinsă între km 0+500 și km 40+640. Traseul va traversa terenurile municipiilor Borovo, Ivanovo, Dve Mogili și Ruse. Pentru acest segment au fost finalizate proiectarea și procedurile de expropriere, iar autorizația de construire a fost deja emisă. 

Compania DZZD HEMUS-16320 este cea care se va ocupa atât de proiectare, cât și de lucrările de construcție. Contractul are o valoare de 448.160.167,62 euro fără TVA. Separat, supervizarea lucrărilor a fost încredințată companiei DZZD LEADER CONSULT, pentru aproximativ 6,5 milioane de euro. 


Cine va participa la ceremonie

La ceremonia de începere a lucrărilor sunt așteptați să participe Yordanka Chobanova, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria, ministrul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, șeful Agenției pentru Infrastructură Rutieră, Todor Anastasov, primarul orașului Ruse, Pencho Milkov, guvernatorul regiunii Ruse, Liubomir Vladimirov, membri ai parlamentului și primari din regiune.

Evenimentul va avea loc la ora 11:00, în apropierea drumului Ruse-Kubrat, la 200 de metri de intersecția care duce spre cartierul DZS. Locul ceremoniei va fi amenajat în zona unde traseul autostrăzii intersectează drumul Ruse-Kubrat.

