Nadina Enache, director de vânzări ALSYS TRAVEL, a oferit mai multe răspunsuri pentru DCNews, în contextul în care tot mai mulți turiști se plâng de situația zborurilor din iunie. Vorbim despre zboruri anulate, amânate sau mutate în alte zile (mai devreme sau mai târziu), cu plecări de pe alte aeroporturi din țară.

Ce stă în spatele anulării, amânării zborurilor?

Roxana Neagu, DCNews: În ultima perioadă, tot mai mulți români reclamă zboruri amânate sau chiar anulate spre Turcia. Ce se întâmplă de fapt?

Nadina Enache, ALSYS TRAVEL: Din ceea ce observăm în această perioadă, sunt mai multe cauze care se suprapun. În primul rând, contextul geopolitic din Orientul Mijlociu afectează culoarele aeriene și costurile operaționale. Unele companii aleg să evite anumite spații aeriene din motive de siguranță, iar acest lucru duce la întârzieri și modificări de program.

În paralel, există și probleme economice și logistice: creșterea prețului combustibilului, lipsa unor aeronave disponibile și reorganizările interne ale companiilor aeriene. Din aceste motive, anumite curse sunt reduse ca frecvență sau chiar anulate.

Roxana Neagu: Turcia este una dintre cele mai populare destinații pentru români. Sunt afectate și zborurile charter?

Nadina Enache: Da, în anumite situații. Zborurile charter depind foarte mult de gradul de ocupare și de disponibilitatea aeronavelor. Dacă apar probleme logistice sau modificări operaționale, zborurile pot fi comasate, mutate pe alt aeroport sau reprogramate.

Totuși, este important de spus că majoritatea charterelor către Antalya, Bodrum sau Kusadasi operează normal în sezonul de vară, pentru că cererea pentru aceste destinații rămâne foarte mare.

Companiile aeriene care fac cele mai multe schimbări

Roxana Neagu: Ce companii sunt cele mai des menționate în aceste anulări?

Nadina Enache: La nivel european apar frecvent în discuții companii precum Lufthansa, KLM sau SAS, care au făcut ajustări de program din motive operaționale și de costuri. În România, cele mai discutate sunt modificările operate de Wizz Air, TAROM sau anumite companii charter sezoniere.

Roxana Neagu: Ce se întâmplă dacă turistul a cumpărat un pachet complet- zbor plus hotel?

Nadina Enache: Aici este foarte important de precizat că, atunci când vorbim despre un pachet turistic cumpărat prin agenție, responsabilitatea principală revine organizatorului pachetului.

Practic, agenția sau tour-operatorul trebuie să găsească soluții pentru turist: rerutare pe alt zbor, modificarea datei de plecare, oferirea unei alternative similare sau rambursarea sumelor achitate, în funcție de situație.

În multe cazuri, turiștii sunt mutați pe alt zbor sau primesc o altă variantă de transport astfel încât vacanța să poată continua.

Dreptul la compensații

Roxana Neagu: Există și despăgubiri?

Nadina Enache: Da, în anumite situații, conform regulamentului european EC261. Dacă anularea nu este provocată de circumstanțe extraordinare, pasagerii pot avea dreptul la compensații.

În schimb, dacă vorbim despre motive care țin de securitate, conflicte regionale sau restricții aeriene, companiile pot invoca forța majoră și atunci despăgubirile financiare pot să nu fie acordate. Chiar și în aceste cazuri însă, pasagerii au dreptul la informare, rerutare, asistență și, dacă este necesar, cazare sau masă.

Roxana Neagu: Ce recomandați turiștilor care pleacă în Turcia în această vară?

Nadina Enache: Recomandarea mea este ca turiștii să aleagă pachete prin agenții licențiate, să verifice dacă au asigurare storno și să urmărească atent notificările primite de la compania aeriană sau tour-operator înainte de plecare.

Turcia rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru români și, chiar dacă există mai multă volatilitate față de anii trecuți, majoritatea curselor operează normal.