Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru DCNews, Nadina Enache, director de vânzări al Alsys Travel, avertizează asupra unui „echilibru fragil” în industria transporturilor, marcat de costuri operaționale în creștere și schimbări vizibile în comportamentul turiștilor.

Situația actuală a turismului românesc în contextul creșterii prețurilor la combustibil

Contextul economic și geopolitic actual pune o presiune directă asupra operatorilor din turism, în special prin creșterea costurilor de transport și incertitudinea din piață.

„În prezent, turismul românesc traversează o perioadă caracterizată de un echilibru fragil, influențat în mod direct de creșterea semnificativă a prețurilor la combustibil, pe fondul tensiunilor geopolitice generate de conflictul din Golf. Din perspectiva noastră, ca agenție care operează propria flotă de autocare, impactul este unul imediat și considerabil asupra costurilor operaționale.

Deși nu observăm o scădere abruptă a cererii turistice, aceasta nu se află nici într-o zonă de stabilitate reală. Fiecare majorare a costului combustibilului se reflectă direct în structura noastră de cheltuieli, obligându-ne să luăm decizii dificile: fie absorbim o parte din costuri prin reducerea marjelor de profit, fie ajustăm tarifele către clienți, cu riscul de a afecta competitivitatea ofertelor noastre.

În paralel, pe segmentul de turism extern, efectele sunt deja vizibile. Înregistrăm o scădere a cererii și o creștere a numărului de anulări pentru destinații precum Dubai sau Israel. Contextul geopolitic actual amplifică percepția de risc în rândul turiștilor, determinându-i să adopte o atitudine mult mai precaută în planificarea vacanțelor. Acest fenomen generează presiuni suplimentare asupra fluxului de numerar și ne obligă să ne adaptăm rapid oferta, atât din punct de vedere al destinațiilor, cât și al tipului de pachete promovate”, explică Nadina Enache.

Perspective asupra transportului aerian și comportamentul turiștilor

Evoluțiile din sectorul aviatic influențează direct modul în care românii își aleg vacanțele, determinând schimbări vizibile în preferințe și bugete.

„În ceea ce privește transportul aerian, considerăm că nu ne aflăm în fața unui declin structural sau a unei „dispariții” a acestuia, ci mai degrabă într-o etapă de reajustare a pieței. Creșterea costurilor cu combustibilul determină companiile aeriene să își optimizeze operațiunile, reducând frecvențele pe rutele mai puțin profitabile și majorând tarifele pentru a-și menține sustenabilitatea.

Ca efect direct, comportamentul turiștilor începe să se modifice. Observăm o orientare tot mai clară către vacanțe planificate din timp, cu bugete mai atent gestionate, dar și o preferință crescută pentru destinații mai apropiate geografic. În acest context, transportul cu autocarul și turismul regional capătă un rol tot mai important, oferind alternative mai accesibile și mai stabile în raport cu volatilitatea pieței aviatice.

În cadrul ALSYS TRAVEL, această tendință se reflectă printr-un interes în creștere pentru circuite și sejururi accesibile cu autocarul, precum și pentru destinații din proximitate, care răspund mai bine nevoilor actuale ale turiștilor”, mai transmite Nadina Enache.

Măsuri necesare din partea statului pentru sprijinirea industriei

În lipsa unor intervenții rapide, specialista avertizează că presiunile financiare ar putea afecta stabilitatea întregului sector turistic.

„Considerăm că, în actualul context, intervenția statului este esențială pentru menținerea echilibrului în sectorul turistic. În primul rând, este necesară implementarea unor măsuri de sprijin dedicate transportatorilor, precum compensarea parțială a costurilor cu combustibilul, având în vedere impactul direct și imediat asupra activității acestora.

De asemenea, susținerea turismului intern trebuie să devină o prioritate strategică. În condițiile în care cererea pentru destinații externe este afectată, turismul intern are potențialul de a absorbi o parte importantă din această scădere. În acest sens, reluarea acordării tichetelor de vacanță reprezintă o soluție eficientă, deja validată în trecut, pentru stimularea consumului turistic și sprijinirea operatorilor din industrie.

Totodată, este crucială asigurarea unui cadru de predictibilitate financiară pentru agențiile de turism, în special în contextul anulărilor frecvente și al presiunii crescute asupra cash-flow-ului. Măsuri precum facilități fiscale temporare, scheme de garantare sau mecanisme de sprijin pentru lichiditate ar putea contribui la stabilizarea sectorului.

În absența unor intervenții rapide și coerente, există riscul ca o parte dintre operatorii din turism să fie nevoiți să își reducă activitatea sau chiar să iasă din piață, ceea ce ar conduce inevitabil la transferul costurilor suplimentare către clientul final și la diminuarea competitivității turismului românesc”, încheie Nadina Enache, directorul de vânzări al Alsys Travel.