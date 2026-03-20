Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina
Data actualizării: 10:03 20 Mar 2026 | Data publicării: 10:03 20 Mar 2026

Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina
Autor: Ioan-Radu Gava

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Prețul pentru un litru de motorină și benzină standard a crescut din nou, vineri, 20 martie 2026.

Potrivit Peco Online, prețul benzinei standard a crescut din nou la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă în urmă cu două zile, benzina se vindea în București cu 8,54 lei/l - 8,73 lei/l, iar motorina cu 9.01 lei/l - 9,24 lei/l, astăzi avem parte de o nouă creștere.

Benzina standard se vinde în sudul țării la prețuri cuprinse între 8,76 lei/l și 9,13 lei/l, în timp ce motorina standard costă între 9,35 lei/l și 9,75 lei/l.

În cazul benzinei superioare, prețul se situează între 9,36 lei/l și 9,84 lei/l iar motorina premium se vinde cu 9,78 lei/l - 10, 29 lei/l.

CITEȘTE ȘI                -                Prețurile la carburanți au crescut, dar chiar câștigă masiv statul? Calculul făcut de un economist după scumpiri

Premierul Ilie Bolojan a exclus recent o scădere a accizelor la carburanți, în condițiile în care, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la benzină și motorină în România au crescut semnificativ.

„Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situații e bine să fim rezervați și să nu acționăm ca niște piromani economici, dar ceea ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem. Pe de altă parte, analizând ce au făcut și alte țări, trebuie să vedem unde au fost efecte și care au fost măsurile care ar genera efecte de frânare a creșterii prețurilor.

O scădere de acciză nu garantează o scădere de prețuri, ci mai degrabă o creștere de adaos comercial“, a precizat premierul României.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
S-a aflat cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. „Surpriză, e o femeie!”, susține fiica marelui fotbalist român
Publicat acum 7 minute
Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"
Publicat acum 10 minute
Îmbrățișarea care te poate costa mii de lei: Avertismentul polițiștilor, după ce un bărbat din Arad a căzut în capcana unui hoț
Publicat acum 56 minute
Donald Trump, nou atac la NATO: „Fără SUA, e un tigru de hârtie”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Un „mare acord” Belarus-SUA, în negociere pentru normalizarea relațiilor. Anunțul lui Lukașenko
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cine l-a presat, de fapt, pe Donald Trump să atace Iranul. Col. (r) Tudor Păcuraru, informații mai puțin cunoscute despre războiul din Orientul Mijlociu / video
Publicat acum 10 ore si 31 minute
Mai rămâne Ilie Bolojan premier al României? Nicușor Dan face, noaptea, de la Bruxelles, pentru prima oară un pas în spate: Vom mai vedea
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Actorul Chuck Norris a murit
Publicat acum 9 ore si 53 minute
Horoscop 20 martie 2026. Soarele intră în Berbec. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 21: Trump îi numește „lași” pe aliații NATO /Personalul NATO din Irak, evacuat
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
