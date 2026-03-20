Prețul carburanților a crescut, din nou. Cât costă, azi, benzina și motorina

Potrivit Peco Online, prețul benzinei standard a crescut din nou la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă în urmă cu două zile, benzina se vindea în București cu 8,54 lei/l - 8,73 lei/l, iar motorina cu 9.01 lei/l - 9,24 lei/l, astăzi avem parte de o nouă creștere.

Benzina standard se vinde în sudul țării la prețuri cuprinse între 8,76 lei/l și 9,13 lei/l, în timp ce motorina standard costă între 9,35 lei/l și 9,75 lei/l.

În cazul benzinei superioare, prețul se situează între 9,36 lei/l și 9,84 lei/l iar motorina premium se vinde cu 9,78 lei/l - 10, 29 lei/l.

Premierul Ilie Bolojan a exclus recent o scădere a accizelor la carburanți, în condițiile în care, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile la benzină și motorină în România au crescut semnificativ.

„Nu-mi place să speculez, pentru că în astfel de situații e bine să fim rezervați și să nu acționăm ca niște piromani economici, dar ceea ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem. Pe de altă parte, analizând ce au făcut și alte țări, trebuie să vedem unde au fost efecte și care au fost măsurile care ar genera efecte de frânare a creșterii prețurilor.

O scădere de acciză nu garantează o scădere de prețuri, ci mai degrabă o creștere de adaos comercial“, a precizat premierul României.