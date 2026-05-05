Mircea Badea are o curiozitate despre Nicușor Dan
Data actualizării: 16:56 05 Mai 2026 | Data publicării: 16:49 05 Mai 2026

Mircea Badea are o curiozitate despre Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

imagine cu mircea badea Foto: captură video

Mircea Badea are o curiozitate despre Nicușor Dan.

Mircea Badea are o întrebare despre Nicușor Dan. Ce are în ghiozdan? Peste tot pe unde se duce, Nicușor Dan are un ghiozdan în spate. Peste tot, indiferent unde merge, și pe plan național, și prin reuniuni internaționale, președintele are un rucsac la el.

Cea mai recentă dată a fost chiar luni când președintele României a participat la un summit internațional găzduit de Armenia în capitala Erevan. Nicușor Dan a apărut la eveniment cu un rucsac în spate, pe care l-a lăsat pe jos doar atunci când premierul Armeniei l-a întâmpinat pe covorul roșu, întinzându-i mâna. 

Ce credeți că are Nicușor Dan în ghiozdan? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în comentarii.

VEZI ȘI: Mircea Badea, teorie despre horoscop. De ce citesc românii informațiile privind zodiile 

Comentarii (4)

Copilu   •   05 Mai 2026   •   17:11

Are un mare și sofisticat gps că să nu se piardă!

Cosmin   •   05 Mai 2026   •   17:10

rezerve de muci , pe care le mananca pe ascuns

Stelian   •   05 Mai 2026   •   17:09

Are doar butonul roșu, in rest nimic.

Ovidenie   •   05 Mai 2026   •   17:08

O pisica moarta . Ce sa aibe? Poate si i felie de franzela cu magiun.

