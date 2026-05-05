Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Data publicării: 18:07 05 Mai 2026

Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic
Autor: Editor Team

Radu Leca discută cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu despre stresul academic

Radu Leca s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Titu Maiorescu pentru o discuție deschisă despre stresul academic și reacțiile emoționale din perioadele de evaluare.

În cadrul întâlnirii, le-a propus un exercițiu practic: un chestionar de 30 de întrebări care îi ajută să identifice dacă apar frici în momentele de tensiune (teste, proiecte, examene) și ce aptitudini se activează pentru a face față.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (A / B / C):
A – indică frică și presiune
B – arată reglaj și adaptare
C – sugerează evitare sau detașare

Ce a reieșit din discuție:

  • Frica de eșec și de evaluare este frecventă
  • Mulți studenți oscilează între control și evitare
  • Aptitudinile există, dar nu sunt întotdeauna activate conștient

Întâlnirea a fost una interactivă, cu exemple concrete și reflecții autentice din partea studenților.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

