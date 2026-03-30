Evaluare practică la DCNews: Studenții Titu Maiorescu și-au testat abilitățile într-un mediu profesional real

Studenții din grupa 1 de la Universitatea Titu Maiorescu au susținut astăzi o evaluare în redacția DCNews, alături de Adrian Ioniță, Bogdan Bolojan și Valentin Vîlcu, experți stagii de practică.
Pe baza unui scenariu de comunicare, aceștia au lucrat la realizarea unui portofoliu media complet, care a inclus redactarea de materiale și prezentări în studio, punându-și în practică abilitățile dobândite pe parcursul stagiului.
Activitatea a combinat partea teoretică cu cea practică, oferindu-le studenților o experiență reală de lucru într-un mediu profesional.
Felicitări tuturor pentru implicare și rezultate!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
