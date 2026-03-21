COMPAS: Studenții de la Titu Maiorescu au organizat conferințe de presă în studioul DCNews

Data publicării: 16:42 21 Mar 2026

Autor: Editor Team

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit ieri cu Valentin Vîlcu și Adrian Ioniță în studioul DCNews, unde au avut parte de o sesiune practică despre comunicare și relații publice.

Discuția s-a concentrat pe organizarea și gestionarea unei conferințe de presă – o tehnică esențială în PR, folosită pentru a anticipa evenimente importante, a seta agenda publică sau a gestiona situații sensibile. Studenții au aflat care sunt avantajele unui astfel de demers, dar și riscurile – de la întrebări dificile până la situații tensionate.

Au fost trecute în revistă etapele-cheie: definirea obiectivului, alegerea mesajului principal, pregătirea materialelor de presă, organizarea logistică și gestionarea relației cu jurnaliștii înainte, în timpul și după eveniment. De asemenea, s-a discutat și despre transformarea unei conferințe într-un eveniment de impact, prin elemente de scenografie și interacțiune.

În partea practică, studenții au lucrat pe scenarii concrete, organizând o conferință de presă de la zero și anticipând reacțiile media.

A urmat un al doilea exercițiu aplicat: redactarea unui comunicat de presă pentru un parteneriat între Federația Română de Fotbal și o bancă. Împărțiți pe roluri (PR, CEO, comunicator), studenții au construit mesaje, le-au prezentat și au primit feedback, simulând un context real de comunicare.

O experiență completă, care i-a pus în roluri reale și le-a arătat cum se construiește comunicarea strategică, pas cu pas.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

