Din culisele jurnalismului modern: Studenții de la Titu Maiorescu, față în față cu realitatea din redacția DCNews

Discuția s-a concentrat pe un subiect extrem de actual: rolul inteligenței artificiale în presă. Mesajul principal a fost clar – AI-ul nu este autorul, ci un asistent de redacție. În jurnalism, adevărul rămâne responsabilitatea oamenilor, iar tehnologia vine doar să eficientizeze procesele.

Studenții au descoperit cum AI-ul poate elimina „munca de jos”, precum documentarea inițială sau transcrierea interviurilor, oferind astfel mai mult timp pentru activități esențiale: teren, interviuri și verificarea informațiilor. Au fost prezentate și instrumente utile precum ChatGPT, Gemini sau aplicații de transcriere, dar și limitele acestora.

Un punct important al întâlnirii a fost etica: orice informație generată de AI trebuie verificată, iar transparența față de cititori este esențială. De asemenea, s-au analizat semnele prin care pot fi recunoscute textele generate de inteligența artificială și cum pot fi evitate.

Partea practică a inclus exerciții de rescriere jurnalistică, realizarea unui stand-up și exerciții de dicție, menite să dezvolte abilitățile reale ale viitorilor jurnaliști.

La capitolul dicție, studenții au trecut prin exerciții provocatoare, care le-au pus la încercare claritatea și fluența vorbirii.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/